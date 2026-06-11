Frentes Políticos / 11 de junio de 2026

1. Indicador. La presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó el dato de la inflación y la inversión anunciada por Mercado Libre, acuerdo que confirmó Marcelo Ebrard, secretario de Economía, para reforzar la idea de estabilidad económica. El argumento conecta a peso fuerte, llegada de capital y acuerdos para contener precios de combustibles y productos básicos. El futuro luce favorable, con una inflación por debajo de 4% y señales de confianza empresarial. En un entorno internacional marcado por incertidumbre, México mantiene capacidad de atracción para nuevas inversiones. Lejos de colores partidistas, buenas noticias para el país.

2. T-MEC en el hilo. Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, encontró en el T-MEC un terreno donde oposición y seguridad pública se cruzan. Su planteamiento apunta a que la revisión del tratado no estará aislada de las percepciones sobre legalidad y combate al crimen. Al colocar en la misma conversación a Donald Trump, presidente de EU, y a Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa con licencia, la panista busca elevar el costo político de cualquier defensa partidista. La oposición es evidente, quiere convertir la desconfianza comercial en argumento de presión interna. Veremos dónde está la razón.

T-MEC en el hilo. Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, encontró en el T-MEC un terreno donde oposición y seguridad pública se cruzan. Su planteamiento apunta a que la revisión del tratado no estará aislada de las percepciones sobre legalidad y combate al crimen. Al colocar en la misma conversación a Donald Trump, presidente de EU, y a Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa con licencia, la panista busca elevar el costo político de cualquier defensa partidista. La oposición es evidente, quiere convertir la desconfianza comercial en argumento de presión interna. Veremos dónde está la razón.

3. Reflejo. Con el Mundial a punto de iniciar, Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, aceleró la rehabilitación de la Fuente de los Danzantes para presentar un Centro Histórico reluciente. Guadalajara, gobernada por Verónica Delgadillo, espera sin contratiempos el torneo de futbol. La inversión es cuantiosa y la intervención rebasa la sola fuente, pues hay plazas, juegos y espacios públicos que entraron en una estrategia que busca asociar obra visible con impulso urbano. El gobierno de Lemus entendió que el reto no sólo era estar listos para el Mundial, sino que también las obras beneficiaran a largo plazo a la ciudadanía.

4. Alertas. A unas horas de que la CDMX, gobernada por Clara Brugada, concentre movilizaciones magisteriales, protestas sociales y la atención internacional por el arranque del Mundial, la seguridad se convirtió en el eje de la discusión. Pablo Vázquez, titular de la SSC, informó sobre operativos de revisión en los accesos a la capital ante reportes sobre el posible ingreso de objetos aptos para agredir. De acuerdo con las autoridades, hay una célula vinculada a estudiantes normalistas bajo sospecha de fabricar artefactos explosivos improvisados. Contener riesgos sin vulnerar el derecho a la manifestación. Que así sea.

5. Tiempo. La CNTE encontró en el Mundial una forma de mantener la presión sin romper el hilo de las negociaciones. Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 en la CDMX, insiste en que la protesta no está dirigida contra la afición ni contra el torneo, sino contra la permanencia de la Ley del ISSSTE de 2007. Mientras Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Mario Delgado, titular de la SEP, y Martí Batres, director general del ISSSTE, recibieron a la dirigencia magisterial, el conflicto entra en una fase decisiva. El silbatazo inicial está por sonar; y este marcador sigue abierto.