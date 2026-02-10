Frentes Políticos / 10 de febrero de 2026

1. Lealtad. Claudia Sheinbaum encabezó la Marcha de la Lealtad y el mensaje fue más que ceremonial. En tiempos de presión interna y externa, la Presidenta colocó el acento donde duele, pidió lealtad a la Constitución, no a intereses personales ni de facción. A 113 años del gesto de los cadetes que escoltaron a Madero, el acto recuerda que las Fuerzas Armadas no son poder autónomo, sino respaldo del orden constitucional. El llamado del general Ricardo Trevilla, titular de la Defensa, a la unidad y a la lealtad absoluta es una línea clara frente a la tentación de la traición, la corrupción o el oportunismo. ¿Oyeron? La patria no se negocia.

2. Lealtad y poder. En la Marcha de la Lealtad, el general Ricardo Trevilla elevó el tono y fijó un mensaje político de fondo, la fortaleza del Estado, dijo, no descansa sólo en las armas, sino en la lealtad del pueblo y en la cohesión entre sociedad, gobierno y Fuerzas Armadas. Con Claudia Sheinbaum presente, la Defensa reconfirmó que la misión no se limita a la seguridad, sino al respaldo institucional y a la preservación de la soberanía. En tiempos de polarización, el llamado es a la unidad para enfrentar riesgos reales, internos y externos. La lealtad, dijo Trevilla, no es consigna; es condición de viabilidad del Estado mexicano. Sin medias tintas.

3. Reglamento roto. El paso de Adán Augusto López por la Jucopo dejó un Senado inflado y fuera de la ley; 45.5% de las comisiones incumple la integración prevista, secretarías de sobra en unas, carencias en otras y senadores sentados hasta en nueve comisiones cuando el límite es cinco. No fue descuido, fue método, el usar cargos como moneda de cambio para comprar lealtades y silenciar inconformidades fue su estrategia. El costo es institucional, dictámenes vulnerables a impugnación, opacidad en recursos y parálisis deliberada del trabajo legislativo. La realpolitik cruzó la línea y convirtió el reglamento en estorbo. Adán Augusto style.

4. Filtro obligatorio. La presidenta Claudia Sheinbaum puso el punto final a la simulación política. El caso de Diego “N”, alcalde de Tequila, es una advertencia. Ningún partido puede volver a escudarse en la ignorancia o en revisiones de trámite. Todos los candidatos a cargos de elección popular deben ser investigados, con coordinación entre INE, fiscalías y gobiernos, demandó. No basta no tener carpeta abierta; se requiere inteligencia, cruce de información y fiscalización real del dinero en campañas. Morena, y cualquier fuerza política, está obligada a asumir ese estándar o cargar con el costo. Luisa Alcalde, en Morena, con mucho por corregir.

5. El colmo. Que una escuela cierre por amenazas del crimen organizado es la señal más grave del colapso. En Acayucan, Veracruz, no fue un negocio ni un bar, fueron una primaria y un preescolar obligados a bajar la cortina ¡por cobro de piso! Niños expulsados del aula por miedo, maestros intimidados, padres desamparados. Cuando el crimen decide quién estudia y quién no, el Estado ya perdió territorio. Esto no es un “incidente aislado”, es control criminal cotidiano y omisión gubernamental. La autoridad que no garantiza escuelas seguras abdica de su función esencial. Así el realismo mágico jarocho en tiempos de Rocío Nahle. Con los niños no, decían.