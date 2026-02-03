¿Andy diputado?

Andy López Beltrán dejaría la Secretaría de Organización de Morena. En su lugar llegaría Citlalli Hernández, hoy titular de la Secretaría de la Mujer en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, según fuentes confiables de Morena.

¿Motivo? Las diferencias ya irreconciliables entre el hijo de López Obrador y la presidenta nacional del guinda, Luisa María Alcalde.

Sabemos que el junior tomaba decisiones en Morena sin consultar a la presidenta del partido.

Analistas sugieren que Luisa María se ha alineado con la presidenta Sheinbaum, mientras que Andy representa una línea más cercana a su padre.

López Beltrán sería postulado como candidato a diputado federal por Tabasco, según la citada fuente.

* La plataforma digital Código Magenta habla de “ruptura” de la Presidenta con el hijo del Peje.

Ramón Alberto Garza, su director, menciona “filtraciones” de una reciente reunión entre Sheinbaum, Alcalde y Andy.

En ese encuentro, la Presidenta habría manifestado su preocupación por reportes sobre una baja de Morena en las encuestas de cara a las elecciones de 2027.

Andy le habría dicho que él sólo le rinde cuentas a su papá. “Eso indignó a la Presidenta”, narra Ramón Alberto.

* La salida de Adán Augusto López Hernández de la coordinación de la bancada de Morena en el Senado no fue renuncia, como el oficialismo afirma, sino una decisión “de muy arriba”.

La imagen que el exgobernador de Tabasco ha proyectado desde que estalló el escándalo de sus presuntos nexos con el grupo criminal La Barredora es muy negativa.

Adán tiene señalamientos de enriquecimiento ilícito, ingresos no declarados, manejo discrecional de los recursos del Senado. Lastima la imagen de Morena.

Ése es el verdadero motivo de su salida y no su decisión “personal y meditada” de hacer trabajo territorial para la 4T, enfocándose en la IV Circunscripción (CDMX, Guerrero, Michoacan, Puebla y Tlaxcala).

Desde el año pasado se tenía la decisión de relevarlo del cargo. A Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, le tocó “hacerla de verdugo” y pedir la renuncia al controvertido tabasqueño, remató la fuente.

* Rafael Marín Mollinedo será superdelegado del Bienestar en Quintana Roo, una posición que pone en ventaja al todavía director de Aduanas sobre los otros tres aspirantes del oficialismo al gobierno.

La diputada Marybel Villegas Canché es la otra aspirante del partido guinda. Nos dicen extraoficialmente que si es ella no es la elegida, podría aterrizar en la alcaldía de Benito Juárez (Cancún).

El PVEM quiere la gubernatura del estado donde Jorge Emilio González, exNiño Verde, tiene sus negocios.

Uno de los aspirantes a suceder a Mara Lezama es el senador Eugenio Gino Segura y la otra es la alcaldesa de Cancún, Ana Patricia Peralta.

La disputa por el estado ha abonado a las diferencias entre Morena y el Partido Verde en Quintana Roo, que han retrasado la reforma electoral

* John Robert Bolton es un abogado y diplomático republicano que fue asesor de seguridad nacional de Trump durante su primer mandato (2017-2021).

Hoy es un duro crítico de la política exterior del jefe de la Casa Blanca. El sábado a las 11:30 de la noche me topé con una entrevista que le hizo el periodista y escritor argentino Andrés Oppenheimer en CNN.

El exasesor de seguridad habló de las amenazas de Trump de lanzar ataques militares por tierra a los cárteles de la droga mexicanos.

Dijo al respecto: “Eso sería incluso peor que lo de Groenlandia. Tenemos un problema considerable con los cárteles mexicanos que traen droga a la sociedad estadunidense.

“La forma de eliminar los cárteles, que por cierto están poniendo en peligro a la sociedad civil mexicana y la estabilidad del gobierno mexicano, es hacerlo de forma cooperativa.

“Lo hemos hecho en otras circunstancias en América Latina. El Plan Colombia fue un esfuerzo conjunto contra los cárteles de la droga. Fue exitoso mientras duró.

“Podemos hacer muchas cosas contra los cárteles mexicanos si trabajamos con el gobierno de ese país. Pero si no están dispuestos, entonces creo que el uso de la fuerza contra México sería un gran error.

“No tendríamos un problema de drogas si los estadunidenses no las consumieran. Quizás deberíamos concentrarnos más en la demanda, además de la oferta”.

Y al hablar de las amenazas del presidente de EU de atacar Groenlandia, anexar Canadá, perseguir en tierra a los narcos mexicanos, Bolton señaló:

“Obviamente, está impulsado por la principal preocupación en la vida que es, para él, que Donald Trump pase a la gloria. Su búsqueda del Premio Nobel de la Paz es un buen ejemplo de ello”.