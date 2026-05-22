La lectura y la construcción de la propia historia

En una columna anterior hablábamos de la lectura como conquista histórica. En otra, de la capacidad para ampliar nuestra comprensión del otro. Pero existe una tercera dimensión, quizá más silenciosa y humana: la lectura como espejo. Como espacio donde aprendemos a comprender nuestra propia vida. Nadie lee desde un lugar neutro.

Leemos llevando con nosotros preguntas sin resolver, recuerdos, pérdidas, expectativas e incertidumbres. Llegamos a los libros con una historia previa. Y muchas veces salimos de ellos con palabras nuevas para nombrar aquello que ya habitaba dentro de nosotros.

Por eso ciertos libros parecen llegar en momentos exactos. No porque contengan respuestas universales, sino porque iluminan preguntas que quizá llevábamos tiempo intentando formular.

La filósofa Martha Nussbaum ha defendido durante años el valor insustituible de la literatura para la formación humana porque los grandes textos no simplifican la experiencia humana, sino que permiten observarla con más profundidad. Obligan a juzgar, a elegir, a confrontar dilemas. Nos ponen frente a situaciones que terminan revelando algo sobre nosotros mismos.

La psicología narrativa, particularmente los trabajos de Dan McAdams en la Universidad Northwestern, sostienen que los seres humanos construimos identidad mediante relatos. No somos sólo una acumulación de experiencia, sino la historia que nos contamos sobre quiénes somos, qué hemos vivido y hacia dónde creemos dirigirnos. Nuestra identidad tiene estructura narrativa.

Leer amplía el repertorio disponible para interpretar la propia vida, nos ofrece nuevas formas de comprender el fracaso, el duelo, la vocación, el conflicto, la esperanza o la pérdida. Más lenguajes para nombrar aquello que antes parecía difuso. Porque difícilmente podemos comprender aquello para lo que no tenemos palabras.

Keith Oatley y Raymond Mar describen la ficción como una especie de simulación social. Un espacio seguro donde ensayamos emocionalmente experiencias complejas antes de enfrentarlas en la realidad. Quizá algo parecido ocurre con nuestra propia narrativa.

Hay libros que llegaron en momentos difíciles y dejaron una huella que sólo comprendemos años después. Libros que pusieron palabras donde había confusión. Que ayudaron a nombrar una pérdida. O que hicieron visible una posibilidad que antes parecía impensable. Eso explica por qué la lectura rara vez termina cuando cerramos el libro. Los textos importantes permanecen, dialogan con decisiones futuras.

El filósofo Jorge Larrosa lo expresa de forma precisa: leer no consiste solamente en adquirir información. Consiste en permitir que algo nos ocurra y aquello que nos ocurre termina transformándonos.

Quizá por eso Sor Juana escribía: “No estimo tesoros ni riquezas y así, siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas.” Porque intuía algo extraordinario: existe un espacio interior que ninguna circunstancia externa puede sustituir completamente. Y hoy esa intuición resulta especialmente necesaria.

Vivimos rodeados de estímulos permanentes. Pantallas, notificaciones, contenidos breves, opiniones instantáneas. Nicholas Carr ha documentado cómo la sobreexposición digital modifica nuestros patrones de atención, favoreciendo la velocidad y dificultando la reflexión sostenida. Corremos el riesgo de acostumbrarnos a una vida donde todo pasa rápidamente, excepto nosotros mismos. Donde sabemos reaccionar a todo, pero cada vez nos cuesta más detenernos.

En este contexto, leer se vuelve algo inesperadamente contracultural. Porque exige pausa, permanecer, sostener la atención suficiente para entrar en una conversación larga con una idea, una historia o una pregunta. Y quizá esa capacidad sea una de las formas más profundas de libertad contemporánea. Nos ayuda a recuperar algo escaso: interioridad.

Y quien cultiva interioridad suele desarrollar también mayor criterio. Más capacidad para distinguir lo importante de lo inmediato. Más resistencia frente a la presión constante de pensar como todos piensan.

Leer profundamente termina siendo, de algún modo, aprender a pensar por cuenta propia. Tal vez por eso defender la lectura hoy implica algo más que promover hábitos culturales. Implica defender espacios donde todavía sea posible detenerse, preguntarse quiénes somos y construir una narrativa propia en medio del ruido.

Porque al final hay una pregunta que quizá merece hacerse de vez en cuando: si nuestra vida fuera un libro, ¿en qué capítulo estaríamos ahora? Y más importante aún: ¿La historia que estamos escribiendo se parece a la persona que queremos llegar a ser?

Un libro no cambia el mundo inmediatamente, pero puede cambiar a quien lo lee. Y quien cambia, casi siempre termina transformando algo del mundo que lo rodea.