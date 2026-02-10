Gastan menos en vacunación, sólo 21% de lo asignado; Layda bloquea los resultados de auditorías hechas a su gobierno; Acumula México en América 71% de sarampión; Gastan en San Lázaro 1,200 mdp en remodelación interminable; La CDMX lidera… tráfico, promedio 17 km por hora; Pemex compra gasolina más barata y la vende cara; Eliminan la Info CDMX y prevén ahorrar ¡10%!; …matan a 56 en llaneros; Recibió FGJ 3,040 reportes por desaparición, 2025.

Asedian en calles con ‘llanta ponchada’; Cobro de IVA a aseguradoras afectará al Estado; Pega a distribuidores tope en gasolinas; Quiere seguir en la Marina vicealmirante huachicolero; Prevén daño en crecimiento por baja inversión pública; Debilita el súper peso a los exportadores; Lo persiguió la UIF; hoy administra INE; PIB de México crecerá 1.1%: BM; Ejerce como jueza exabogada de Mayito; Frustran festejo en honor a líderes de CJNG; México sólo otorga asilo a 3% de migrantes que lo solicitan; EU ofreció apoyo de CIA y dije que no: Sheinbaum; Culpan y detienen al conductor del Interoceánico; México teme ataque de EU, afirma NYT; Trabajamos el doble con menos recursos: Batres; Apoyos por 24 mil mdp sostienen al Tren Interoceánico; Los dejaron arder: culpan a policías por muerte de tres menores; Ahora Layda desata crisis política hasta en Morena; 4.6% caída en remesas; Desde 2014 el crecimiento anual del país ha rondado 0.6%..., V. Moy; Dispone a discreción ¡1,900 millones!, sobre Adán Augusto L.; Prevén proyectos de inversión sólo por 2 mil MW (megawatts). Adiós a los 3,200 requeridos; Cae exportación de granos 76%; Irregulares 84% de sucursales del Banco del Bienestar; Poder Judicial ahora pagará 331 mil mdp para alimentos; Acotan participación de IP en energía; Alertan peligro de accidentes aéreos; Campeche, estado silenciado y bajo acoso; Nueva Corte lleva marcador de 7-0 en fallos a favor de la 4T; Afilian a Morena a mitad del SNTE; Líderes eternos, F. Hernández Juárez (telefonistas) 50 años; Víctor Flores Morales 31 años (ferrocarrileros); Napoleón Gómez Urrutia 24 años (sustituyó a su padre, mineros); Violencia letal en el país se incrementó en 72% en una década: México Evalúa; Cada dos días reportan un descarrilamiento de tren; R. Rocha dirigía un grupo criminal y… Miss Universo; Con rezago, Congreso viola la Constitución; Alta deserción escolar en polos de desarrollo; Se prevén compras récord de gas a EU; Pega Pemex a finanzas con 284 mil mdp; Se fugan de México 136 mil mdp; Sepulta Morena órgano colegiado (Info CDMX); Cuesta 9.5 mil mdp ‘errorcito’ de Sedena; Aportan informales un 25.4% del PIB… y creciendo; La seguridad es la base de las inversiones; Desacelera crecimiento empleo formal; Sufre recaudación por estancamiento; Tardará Pemex en pagar a proveedores… 8 años; Golpe al empleo, sólo 278 mil nuevas plazas; Llegan a récord dádivas a Pemex, transfieren a la petrolera 392 mil mdp de enero a noviembre; Trocas, togas y limpias han exhibido a la Corte en 5 meses, agréguese boleada; CFE con subsidio histórico en 2026; Nahle agarra parejo; da cárcel a inocentes; Cae exportación petrolera a mínimo en 35 años; Atacan en Sinaloa a diputados de MC; Liga 11 años déficit de balanza petrolera; Anticipan década más baja de crecimiento en 65 años; Cuesta deuda igual que venta de crudo; Dejaron educación superior 3 millones; Repuntan robos en rutas al AIFA; Mexicana, la mitad de las inversiones que salen de América Latina a España; Duplican en BC asesinatos; sube extorsión 48%; Lo que Taddei no quiere ver, evidente conflicto de interés de J. García González; …Crece 20% homicidio de policías municipales; La reivindicación del carcelero, C. Marín; Advierten riesgo de fragilidad en INE por retiro masivo y vacíos.

Allí están todos los días, mientras la mañanera nos distrae con algo nuevo.

Puros retazos.