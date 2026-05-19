Definición

“Es sólo el principio de lo que está por venir”, dijo el director de la DEA. El secretario de la Defensa de allá, exigió al gobierno mexicano más acción, “para que nosotros no tengamos que hacerlo”. Tema: Rocha Moya y su pandilla. Por su lado, la Presidenta, en su desbocada búsqueda de salidas, señala a Lorenzo Córdova y al INE como omisos o cómplices. ¿Por qué no denunciaron en 2021 y dejaron que las elecciones siguieran su curso? Conclusión, no hubo nada. Lorenzo y Edmundo Jacobo, lo aclaran con Aristegui, la historia es más compleja y… muy clara.

La misión del INE es organizar las elecciones, no es una instancia de investigación. Cuenta con el SIJE –Sistema de Información de la Jornada Electoral–, que registra todo tipo de incidentes. Desde el 2015 se detectaron irregularidades en la elección de Morelos. La estrategia del crimen organizado era cooptar o extorsionar a las personas electas. Así controlaron zonas específicas de producción de amapola o carreteras claves para el trasiego. En el 2018 hubo nuevos incidentes de dineros sucios que se perdieron en la orgía populista. La denuncia de Carlos Loret –agosto de 2020– los sobres recibidos por Pío López Obrador para el “movimiento” son parte de la trama. Reacción: perseguir al periodista. De nuevo la negación. En 2021 el narco cambió de estrategia. Había algo más eficaz que extorsionar gobernantes: apoderarse del mecanismo e imponerlos. Montaron un aparato de ingeniería electoral. Se descuidó el norte del estado, zona que prendía alarmas y se desviaron los recursos humanos al sur, que no parecía estar en riesgo. Se infiltraron en la organización, una muestra de ello es que los paquetes electorales robados pertenecían a la elección de gobernador. Sabían que iban a perder. La desaparición de operadores y los dineros sucios fueron documentados, se conocieron con antelación. El perdedor admitió la derrota, antepuso la liberación de sus operadores sin impugnar. Extorsión abierta.

La costa oeste de México cambió de rostro. Baja California Sur es otro ejemplo. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales dormía en manos de un abogado que era más morenista que abogado. Carpetas muertas por decisión. Nada nuevo, el caso Villanueva en Quintana Roo está allí. En 2024 apareció el reclamo “narcopresidente”, en pleno Zócalo. Había muchos indicios.

“Es sólo el principio…” corresponde a una lectura documentada por nuestro vecino desde hace décadas. Pero Sheinbaum no puede concebirse como jefa de Estado. Caiga quien caiga, se dice rápido y suena bien. Pero al primer señalado lo arropa. Habla de intervencionismo y se indigesta de falsa soberanía. Van a ser muchos y, siendo Morena mayoría, la mayoría saldrán de allí. “Es sólo el principio…” y la mejor defensa de México que Sheinbaum puede hacer es mostrar que está del lado de la ley.

Muchos no entendían la alta aprobación de la Presidenta. Llegó el desplome. México elige reporta: aprobación, 44.5%; revocación hipotética, 51.3% votaría por su renuncia; corrupción en su gobierno, 72.5% lo cree; autonomía de la SCJN, 28.8%; economía, empeoró, 55.8%; democracia en riesgo, 63%; desabasto de medicinas, 64.7% dice sí; precios “han subido mucho”, 60.1%; extorsión, “no se combate”, 53.3%; “cuestionar al gobierno es traición”, 84.7% dice no; colaboración con el gobierno de EU, es necesaria, 64.3%; confianza en diputados y senadores, 26.8% y 30.8%, respectivamente.

Lorena Becerra, Encuestas y opinión: “Camino equivocado”, 47%; “las cosas se están saliendo de su control”, 68%; aprobación, marzo 80%, mayo 59%, menos 21 puntos; “¿…en Morena hay más o menos vínculos con el crimen organizado?”, más, 42%; “…cierto o falso que otros políticos de Morena reciben o han recibido dinero del crimen organizado…”, cierto, 63%; Rocha Moya, “caso real de vínculos con el crimen organizado”, 60%.

Ojalá y, arrinconada como lo está, ya tome la decisión correcta: definirse, liberarse. ¿O no puede?

“Es sólo el principio…”.