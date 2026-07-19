Glosario del 2o piso

Si usted, querido lector, creyó que se había salvado de una entrega más de nuestra serie de los Glosarios, la realidad y la política mexicana se empeñan en darnos más ejemplos de la nueva semántica gubernamental. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, las palabras no describen los hechos, ¡los reescriben!

Pero no se preocupe, porque aquí entenderá lo que nuestros políticos y autoridades quisieron decir y no dijeron, o lo que dijeron sin entender lo que decían. Se trata de las maromas del lenguaje, ya sabe, las declaraciones que salen sin querer queriendo...

—Apagones: Interrupciones intermitentes del flujo eléctrico provocadas estrictamente por “fallas en la distribución”. Bajo ninguna circunstancia debe interpretarse como ausencia de luz o deficiencia técnica en el sistema; es, en todo caso, un uso alternativo y austero de la penumbra.

—Descarrilamiento: Fenómeno de la física ferroviaria en el cual los trenes de los proyectos emblemáticos, como el Interoceánico, simplemente “se van de lado”. Se define técnicamente como el movimiento parcial e involuntario de un convoy que decide explorar los márgenes de las vías.

—Distractor: Maquinaria de comunicación social de alta efectividad, cuya función principal es poner en la agenda pública el hallazgo oportuno de una megared de huachicol, para desviar las acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha y sus cómplices en la narcopolítica. También forma parte de la serie ¿dónde está el piloto?

—Error de dedo: Incidente técnico y de coordinación digital que ocurre cuando suena la alarma sísmica en la Ciudad de México de manera imprevista. No representa una falla en los protocolos de protección civil, sino un recordatorio involuntario de la fragilidad humana ante los botones automatizados.

—Filtración: Difusión pública de audios comprometedores entre funcionarios, que carecen de relevancia jurídica o ética, bajo el sólido argumento institucional de que “no se sabe realmente ni siquiera con quién está hablando”.

—Fracking: Innovadora tecnología de extracción energética que consiste en la aplicación de técnicas de “bajo impacto ambiental” o, en su defecto, de “explotación sustentable de gas no convencional”. Una transición semántica que vuelve ecológico lo que antes era neoliberal.

—Impuesto: Contribución fiscal obligatoria que en el segundo piso de la Transformación experimenta una mutación conceptual. En este nivel de la gestión pública, los gravámenes ya no suben ni se incrementan; simplemente sufren un proceso técnico de “actualización” inflacionaria.

—Informante: Servidora pública con rango de gobernadora que se encuentra en trámite de recuperación de visa.

—Injerencia: Acción de entrometerse en la política migratoria de EU, a través de cartas entregadas por la ventanilla incorrecta, según Estados Unidos. No aplica en casos de traslados involuntarios o entregas pactadas de líderes del crimen organizado.

—Norma: Precepto legal que puede sustituirse por “el sentido común”, aunque no sea el más común de los sentidos.

—Partido de clausura: Se acude si es por invitación de Trump.

—Partido inaugural: Ausencia justificada porque, ¿quién puede pagar eso? Además, no existe la necesidad de codearse con los de arriba (faltaba más).

—Prioridades: Tapar baches. Decisión de política pública determinada científicamente por un monitoreo de la opinión popular.

—Visas: Gestiones de carácter estrictamente personal que no comprometen en absoluto la información sensible que se ventila en las mesas de seguridad nacional.

El lenguaje en el servicio público de este segundo piso demuestra que la realidad es maleable si se cuenta con el diccionario adecuado. Cuando los datos duros complican el panorama, una adecuada precisión conceptual en las conferencias de prensa devuelve la calma a las estadísticas. Al final del día, los ciudadanos seguiremos transitando por las calles, sorteando los baches reales con conceptos ideales.

DM

Querido lector, llegaron las vacaciones. Y espero que usted también disfrute de un periodo de descanso. Nos leemos el 9 de agosto.

P.D. Mientras tanto lo invito a leer nuevamente la serie de Glosarios de mi Mensaje Directo en la página web de Excélsior. Busque en la pestaña de Opinión.