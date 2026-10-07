El contador / 7 de octubre de 2026

1. Petco, que dirige Alejandro Ahuad, perteneciente a Grupo Gigante, que preside Ángel Losada, cumplió 13 años de operaciones en el país, periodo en el que se ha visto beneficiado por el boom de los perrhijos. El crecimiento de la categoría, la integración de los canales físicos y digitales y una oferta cada vez más amplia han modificado la manera en que las familias buscan atender las necesidades de sus animales de compañía. Además, Petco ha fortalecido su estrategia omnicanal para responder a diferentes hábitos de compra. El eCommerce representa ya 15% de sus ventas y herramientas como su aplicación y la recompra automática buscan facilitar la adquisición de productos de consumo recurrente.

2. Parece que a British Airways, que a nivel global lleva Sean Doyle, le falta algo de mantenimiento a sus aviones. Y es que este lunes por la noche, su vuelo 242 de la Ciudad de México a Londres simplemente no despegó. El capitán de la aeronave alegó fallas en el sistema eléctrico y, tras mantener a los pasajeros por más de seis horas en el avión, finalmente la aerolínea decidió cancelar el vuelo. El sistema del Boeing 787-9 tuvo que ser reiniciado en diversas ocasiones y finalmente se informó que necesitaba cambio de algunas piezas. Ayer mismo, un vuelo con destino a Chicago sobrevoló durante cuatro horas antes de regresar a Londres. Esa aeronave también reportó un problema técnico.

3. Con una inversión de 600 millones de pesos, la SICT, al mando de Jesús Esteva Medina, puso en marcha la construcción de 60 Centros Comunitarios México Imparable en 22 entidades del país. La iniciativa, que ya suma obras en 45 municipios de 18 estados, forma parte de la estrategia federal coordinada con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, liderada por Omar García Harfuch, “para atacar de raíz las causas de la violencia y reconstruir el tejido social”. Cada complejo atenderá hasta mil jóvenes con acceso gratuito a disciplinas deportivas como box, futbol y atletismo, además de talleres culturales y acompañamiento socioemocional para fortalecer la autoestima de sus usuarios.

4. El sector empresarial, que lidera José Medina Mora, mantiene un diálogo permanente con sus contrapartes en Estados Unidos, para llevar a buenos términos el T-MEC. Por ello, el líder del Consejo Coordinador Empresarial, recibirá a la presidenta de la US Chamber of Commerce, Suzanne P. Clark, así como a un grupo de empresas estadunidenses. La US Chamber of Commerce tiene como misión representar y abogar por los intereses de casi tres millones de empresas, asociaciones y cámaras locales ante el Congreso, la Casa Blanca y agencias regulatorias de EU y el mundo; además, es uno de los dos organismos empresariales de EU con los que más relación tienen el sector privado mexicano.