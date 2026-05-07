El Contador / 7 de mayo de 2026

1. El 12 de mayo próximo, Fibra Uno, que dirige Gonzalo Robina, celebrará 15 años de estar listada en la Bolsa Mexicana de Valores, que dirige Jorge Alegría. FUNO debutó en 2011 como el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces. Para los próximos meses, la firma anticipa la consolidación de su división industrial, es decir, de Fibra Next, que encabeza Raúl Gallegos, espera cerrar la adquisición de Fibra Macquarie, valuada en 13 mil 255 millones de pesos. Ésta no será una operación sencilla, pues Fibra MTY, que dirige Jorge Ávalos, y Fibra Prologis, que encabeza Héctor Ibarzabal, también están detrás de MQ, por lo cual los directivos de este fideicomiso deberán seleccionar al mejor postor.

2. Fue muy bien recibida entre los inversionistas la colocación de bonos por parte de la empresa española Cox, que preside Enrique Riquelme, pues, ante una demanda por 8 mil millones de dólares, colocó 2 mil millones de una emisión prevista por mil 500 millones de dólares. La buena respuesta tiene que ver con la compra que la compañía hizo de Iberdrola en México, de Katya Somohano, y su plan de negocio para la generación y venta de energía, a lo cual se suma a sus proyectos con concesiones de agua. Así, aseguró el refinanciamiento del crédito puente para concretar esa adquisición, sustituyendo íntegramente deuda a corto plazo por financiamiento con vencimiento de entre cinco y 10 años.

3. Avanzan los planes de BMW Group, que en México lidera Klaus von Moltke. Será en 2027 cuando arranque la operación de su plataforma Neue Klasse, es decir, la producción de unidades eléctricas y baterías de alto voltaje. Desde su llegada al país, en 2016, con la colocación de la primera piedra de su planta en San Luis Potosí, hasta ahora con la construcción del Centro de Producción de Módulos de Baterías, la empresa ha invertido 2 mil millones de dólares y cuenta con la capacidad de producir 469 unidades al día. La armadora, de la que Oliver Zipse es el presidente del Consejo de Administración a nivel mundial, sigue la ruta hacia una transformación estratégica, pero, sobre todo, tecnológica.

4. Héctor Romero Gutiérrez, recién llegado a la Agencia Nacional de Aduanas de México, quiere fortalecer la coordinación institucional y avanzar en acciones concretas para mejorar la operación aduanera y la facilitación del comercio. Por ello, buscó a Octavio de la Torre, líder de la Concanaco-Servytur, para abordar los temas que interesan a las empresas de menor tamaño en materia de comercio exterior, como modernizar los procesos aduaneros, reducir tiempos logísticos y brindar mayor certeza. El compromiso de ANAM es impulsar esquemas de capacitación especializada, incluyendo programas académicos y formación técnica que permitan fortalecer las capacidades del ecosistema aduanero.