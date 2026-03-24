El Contador

1. Con la mira puesta en recuperar el liderazgo que históricamente ha ostentado en el sistema financiero mexicano, Banamex, dirigido por Manuel Romo, buscará competir en todos los segmentos, y su meta prioritaria es el regreso a la banca corporativa. La apuesta por el sector empresarial no es menor, el banco trabaja en la contratación de liderazgo especializado y en la complementación de vehículos financieros, incluyendo una casa de bolsa, para competir con vigor. Además, trabaja en la desconsolidación de Citi, presidido por Jane Fraser, misma que mantiene una participación de 51 por ciento. La venta se tiene prevista en 2027 a través del mecanismo que resulte más conveniente para los accionistas.

2. ANA Holdings, que preside Koji Shibata, anunció su programación de vuelos para este año. En su itinerario reafirmó sus vuelos hacia México. La empresa continuará con su servicio de siete frecuencias semanales para conectar a Narita y la CDMX, lo cual consolida a la ruta como uno de los enlaces aéreos directos más relevantes entre Asia y América Latina. La conectividad con Japón es muy importante, dado que ese país jugará en México sus partidos de la Copa Mundial de Futbol. ANA se ha marcado una estrategia de expansión que incluye el crecimiento de rutas internacionales, el fortalecimiento de su red de carga y la renovación de su flota con aviones B787-9 Dreamliner, para expandir su negocio.

3. Avanza bien la planeación de lo que será una nueva planta eléctrica de ciclo combinado en Jalisco, que gobierna Pablo Lemus, un proyecto que busca aumentar la capacidad de generación en la entidad para que dependa menos de la energía producida en otros estados. La obra está siendo dirigida por la CFE, que dirige Emila Esther Calleja, la cual se instalará en la zona metropolitana de Guadalajara con una capacidad de 500 megawatts, aunque tendrá la posibilidad de duplicar esa generación. Con este proyecto se espera poder garantizar la suficiente energía para la atracción de inversiones, principalmente de los sectores industrial, comercial y de tecnologías, esto con miras al nearshoring 2.0.

4. Despegar, que tiene como director de tecnología a Pablo Abad, ha sabido aprovechar la inteligencia artificial a través de su asistente Sofia, que acaba de cumplir dos años en operación y se ha convertido en uno de los principales puntos de contacto entre la compañía y los viajeros. El asistente tiene más de un millón de conversaciones mensuales, participa en cerca de 30% de los procesos de planificación de viaje dentro de la plataforma y más de 80% de las conversaciones ocurre desde un celular. Actualmente 3% de la facturación total de Despegar ya está asociado a interacciones con Sofia. Su éxito se debe a que ayuda a las personas a simplificar decisiones y los acompaña en cada etapa del viaje.