El contador / 28 de julio de 2026

1. Los operadores móviles virtuales que utilizan la infraestructura de Altán Redes, que dirige Zaira Pérez, tuvieron un acercamiento con Samuel González, de Fundación E, y Manuel Haces-Aviña, de Meta, donde compartieron tendencias, herramientas y perspectivas considerando la inteligencia artificial, la automatización y las plataformas digitales, que están transformando la forma en que las empresas adquieren usuarios, fortalecen sus marcas y construyen estrategias de crecimiento. Altán Redes realizara más de estos encuentros para que los móviles virtuales se fortalezcan, pues deben competir con operadores como AT&T, que dirige Mónica Aspe, y Telcel, que encabeza Daniel Hajj.

2. David Razú, director de Afore XXI Banorte, participó en el panel Presente y futuro de los sistemas privados de pensiones en América Latina, del seminario internacional de la FIAP, presidido por Guillermo Zamarripa, también titular de la Amafore. Junto con representantes de Colombia y Costa Rica, Razú expuso la experiencia mexicana tras la reforma que incrementa las contribuciones, el ahorro previsional y la capacidad de inversión. Los participantes coincidieron en que los principales desafíos siguen siendo ampliar la cobertura, impulsar el ahorro para el retiro y mejorar los resultados para los trabajadores con mejores prácticas para construir sistemas pensionarios más sólidos y sostenibles.

3. El holding financiero de tecnología Plata asestó un golpe de autoridad institucional al sumar a su Consejo de Administración en Estados Unidos al excomisionado de la SEC, Michael S. Piwowar, y al exsubsecretario de Estado, John J. Sullivan. La matriz de Banco Plata en México, liderado por Neri Tollardo, y con autorización para iniciar operaciones en Colombia, busca blindar su expansión con un gobierno corporativo de peso global. Con 4 millones de clientes activos, ingresos anuales por 600 millones de dólares y una valuación de 5 mil millones de dólares, Plata refuerza su estructura y suma experiencia en mercados financieros, regulación bursátil y asuntos legales internacionales.

4. Poner orden en el mercado de combustibles va en serio, pues además de la mayor vigilancia que la Comisión Nacional de Energía, que preside Juan Carlos Solís, impondrá a los autoconsumos, también se espera una mayor regulación para estaciones de servicio de gasolina, estaciones de gas LP y plantas de distribución, por parte de ASEA, de Andrea González Hernández, quien alista para arrancar en el Programa de Ordenamiento Nacional de Instalaciones de Gasolina y Gas Licuado de Petróleo 2026-2030, el cual buscará fortalecer el cumplimiento ambiental; para ello, se llevarán a cabo, por lo menos, 4 mil 310 inspecciones, así como una serie de supervisiones y acciones de ordenamiento.