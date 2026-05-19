El contador / 19 de mayo de 2026

1. En el primer trimestre del año, Nu, de David Vélez, no sólo superó los 15 millones de clientes, sino que alcanzó el tan anhelado punto de equilibrio financiero, posicionándose como la tercera institución financiera más grande del mercado mexicano. Este avance en México se alinea con el comportamiento de sus otras operaciones en AL. En Brasil, su mercado de origen, Nu superó los 115 millones de clientes, con lo que se ha convertido en la institución financiera privada más grande de ese país. En Colombia registró otro trimestre de adiciones, aproximándose ya a los 5 millones de usuarios. Su éxito se debe a que ha rediseñado su estructura interna a partir de modelos matemáticos avanzados y predictivos.

2. Cenit.ai nombró a Diana Molina como directora general para México, con el objetivo de consolidar su presencia en el país, ya que se trata de uno de los mercados clave para el crecimiento de la compañía en AL. Esta startup, fundada en 2025, tiene una aplicación móvil que combina inteligencia artificial y encriptación de datos para la gestión de impuestos, haciendo que los procesos de declaración sean más sencillos, y desde el celular, tanto para personas físicas como para pequeños negocios. Cenit.ai ve una oportunidad en México, donde comenzó a operar este año –porque se invierten más de 240 horas al año en preparar y pagar los impuestos–, y ocupa el lugar 68 entre 71 países en complejidad fiscal.

3. Tamaulipas será una de las entidades favorecidas con la transición energética, que significa construir fuentes de generación eléctrica, con uso de gas natural. Adicional al anuncio de la Comisión Federal de Electricidad, dirigida por Emilia Esther Calleja, de que se construirá una planta de ciclo combinado, que usará gas natural en sustitución de la central termoeléctrica que opera actualmente en el municipio de Altamira, se considera la probabilidad de introducir un gasoducto en la zona centro tamaulipeca, en especial la capital del estado, Ciudad Victoria. En cuatro meses comenzará la construcción de la nueva planta de generación eléctrica, con el propósito de que empiece a operar en febrero de 2029.

4. La llegada de turistas a Estados Unidos sigue a la baja debido a la hostilidad que perciben los viajeros. Así, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, a cargo de Rodney S. Scott, está trabajando a marchas forzadas para garantizar la entrada de los asistentes a la justa mundialista. Desde el 1 de octubre y hasta el 30 de abril recibió más de 5.9 millones de solicitudes de autorizaciones electrónicas de viaje para acudir al Mundial. Se han aprobado unos 5 millones, principalmente a ciudadanos de países como Reino Unido, Francia, Alemania, Japón y Corea del Sur; sin embargo, la US Travel, que lleva Geoff Freeman, considera que el problema de percepción no va a desaparecer por sí solo.