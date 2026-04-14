El Contador / 14 de abril de 2026

1. La sofipo fintech Finsus, que preside Norman Hagemeister Rey, fue reconocida con el Premio Oro de la Conferencia Fintech Americas 2026, por su programa de inclusión financiera Mi Primer Mentor Empresarial, que ha puesto en marcha con más de 11 mil artesanos, indígenas y emprendedores en zonas rurales de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, con el que proporciona educación financiera, capacitación en herramientas tecnológicas, pagos electrónicos, con tarjeta y código QR, inversiones y ahorro, además de otorgar financiamientos productivos. Ante su éxito proyectan aplicarlo en otras regiones del país para respaldar la formalización y formación de empresarios en segmentos tradicionalmente desatendidos.

2. DiDi México, que encabeza Juan Andrés Panamá, avanza para convertirse en una opción de movilidad sustentable. El año pasado, la empresa informó que México sería el primer mercado fuera de China donde introducirán autos 100% eléctricos y comenzaron con 500 vehículos en la Ciudad de México. Ahora DiDi planea cerrar este año con más de mil conductores de autos eléctricos en Monterrey. La aplicación tiene que avanzar en este tema para alcanzar su meta de 100 mil de este tipo de vehículos para 2030. Esto se convierte en un reto para Uber, que dirige Félix Olmo en México, empresa que tiene una flota de autos verdes en la Ciudad de México, pero todavía no da el salto a otras ciudades.

3. Esta semana, Expo Guadalajara será sede de Ecomondo México 2026, un encuentro que reunirá a empresas, expertos y organismos enfocados en soluciones para residuos, energía y economía circular. Entre los participantes estará la Association of Plastic Recyclers, presidida por Steve Alexander, que aprovechará el Eco Pitch Program para impulsar en la región sus estándares técnicos orientados a mejorar la reciclabilidad de envases plásticos y elevar la eficiencia de los sistemas de reciclaje. La organización busca fortalecer la colaboración entre industria, recicladores y marcas en un momento en que la economía circular comienza a ganar mayor peso en las estrategias empresariales de América Latina.

4. Quien acaba de ser integrado al Consejo de Expertos de ITB Américas, cuya primera edición se realizará en noviembre en Guadalajara, Jalisco, es Enrique de la Madrid. El exsecretario de Turismo aportará su experiencia para hablar cómo promover políticas públicas para el futuro de los viajes en las Américas. Se prevé que esta feria tenga una derrama de 260 millones de pesos, pero que al mismo tiempo proyecte a México como la potencia turística que es en el continente. En el evento coincidirán tomadores de decisiones de América del Norte, Centroamérica y Sudamérica, y servirá también para consolidar a Jalisco como un nodo estratégico de conexión para la industria turística del continente.