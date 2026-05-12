El contador / 12 de mayo de 2026

1. La brecha de talento especializado busca ser atendida por Fundación Santander México, dirigida por Valentina Villa Ordorica, y Generation México, encabezada por Mercedes de la Maza, con el financiamiento de la capacitación técnica de 400 jóvenes en habilidades tecnológicas de alta demanda, con el objetivo de insertarlos en el mercado laboral formal. La iniciativa no sólo apunta a cubrir vacantes técnicas, sino que tiene un componente de movilidad social agresivo. Se estima que, al concluir su formación, los beneficiarios podrán incrementar sus ingresos hasta en tres salarios mínimos, una cifra que transformará la realidad económica de los jóvenes en México.

2. El próximo 21 de mayo, Walmart de México y Centroamérica hará la inauguración formal de su nuevo Cedis Walmart Megapark, se trata de un complejo logístico para impulsar el comercio electrónico. El evento es de tal relevancia que estará presente Cristian Barrientos, presidente y director general; Javier Treviño, al frente de asuntos corporativos, junto con autoridades estatales. No hay que perder de vista que, en el primer trimestre de 2026, las ventas netas de eCommerce en México crecieron 14.4% y que, en los últimos meses, la compañía ha afinado la manera en que opera el negocio, por lo que hay avances en disponibilidad, precios y operaciones de comercio electrónico y la meta es acelerar el ritmo.

3. Startup México, que tiene como director de operaciones a Chema Serrano, se alió con PropTech Latam Ecosystem, cofundada por Rubén Frattini, para impulsar a las nuevas startups enfocadas en la industria de bienes raíces en el país y en América Latina. Actualmente, la región cuenta con cerca de mil startups de bienes raíces. Por eso, ambos organismos lanzarán una nueva edición de la competencia The Next Big Thing en el marco de la conferencia PropTech Latam Summit Week, que se celebrará del 1 al 5 de junio en la Ciudad de México. Destaca que la participación en la competencia estará condicionada a formar parte del encuentro, para así también generar una conexión directa entre startups.

4. En México no hay una obligación para que las personas que manejan reciban capacitación y tan sólo en 2024 se registraron 375 mil accidentes de tránsito, según datos del Inegi de Graciela Márquez. Ante esta situación, InDrive, que dirige Rafael Garza, contará con un programa que ofrece becas a más de 30 mil mujeres que radican en Mérida y Saltillo, que consiste en acceso a una plataforma para aprender sobre reglas de tránsito, señalización vial y procesos para la obtención de la licencia y estrategias de seguridad vial. Las estudiantes que completen los contenidos podrán obtener una beca de entre 15% y 100% del costo para clases de manejo y procesos de evaluación, certificación y obtención de la licencia.