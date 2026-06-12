El contador / 12 de junio de 2026

1. La Profeco, encabezada por Iván Escalante Ruiz, desplegó a todo su personal para proteger el bolsillo de los aficionados que saturarán los principales destinos turísticos y estadios del país. Durante los 39 días de duración del Mundial (del 11 de junio al 19 de julio), mantendrá un monitoreo permanente sobre los proveedores. El objetivo es inhibir abusos en precios, asegurar la calidad de los servicios y reaccionar de forma inmediata ante anomalías operativas en hoteles, restaurantes, aeropuertos y recintos deportivos. En las sedes de los partidos oficiales, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, se instalaron módulos fijos de atención inmediata dentro de las terminales aéreas con mayor conectividad.

2. Webdox, plataforma AI Native especializada en gestión y administración de contratos, dirigida por José Manuel Jiménez, logró que las organizaciones reduzcan entre 20 y 30% los costos administrativos asociados a la gestión contractual, además de ahorrar cerca de 19 mil horas en revisión y operación de contratos mediante inteligencia artificial especializada. En la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León se concentra la mayor adopción de IA aplicada a gestión contractual y, para atender este mercado, la firma, cuyo director de Finanzas es Arturo Ríos, desarrolla la primera experiencia conversacional agéntica especializada en contratos para empresas que próximamente será lanzada.

3. Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, y su secretaria de Turismo se reunieron con Andrés Conesa, director de Grupo Aeroméxico, para revisar opciones con el fin de ampliar la conectividad en la entidad. Se sabe que el estado busca una mayor conexión desde Guadalajara y Puerto Vallarta con mercados internacionales estratégicos. No hay que olvidar que Puerto Vallarta sigue sin recuperar la confianza de los turistas internacionales después del “domingo negro”, en febrero, cuando se capturó a un líder del narcotráfico. En mayo, ese destino turístico sumó cinco meses a la baja en el volumen de viajeros extranjeros, con lo cual acumula una caída de 16.5% respecto de 2025 o el equivalente a 344 mil 300 turistas menos.

4. Quien estará estos días por México es Peter Cerdá, vicepresidente para las Américas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, que dirige Willie Walsh. El directivo tiene planeada una reunión con la subsecretaria de Transporte de México, Tania Carro, para dar seguimiento a los pendientes que tiene el país en materia de cumplimiento de las Directrices Mundiales de Slots y los avances para que pueda destrabar las diferencias que tiene con Estados Unidos por el presunto incumplimiento del Acuerdo Bilateral Aéreo, que impide a las aerolíneas mexicanas crecer en el mercado transfronterizo. A Cerdá le tocará ver de propia mano cómo quedaron los cambios “estéticos”, como él los califica, en el AICM.