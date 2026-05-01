El Contador / 1 de mayo de 2026

Acapulco, Guerrero, estado que gobierna Evelyn Salgado, cumplió con los participantes del Tianguis Turístico. Aunque la infraestructura del puerto no está al 100% tras el embate del huracán Otis, sí fue notoria su reconstrucción. Los prestadores de servicios también percibieron la mejoría en afluencia de viajeros y ya esperan con ansias los resultados de este puente vacacional y las próximas vacaciones de verano. Sin embargo, aún quedan varios pendientes, pues, en el caso del centro comercial La Isla, que era uno de los referentes de la zona Diamante, sigue sin funcionar. Incluso, ese lugar era una opción de gastronomía y compras para los asistentes a la feria turística.

2. La Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales hace cambios operativos en un momento donde se requiere un conocimiento profundo del sector y un interés por generar un buen relacionamiento entre los pequeños operadores y las autoridades. Por ello, Rocío Villanueva, fundadora de la organización, entrega las riendas de la asociación a Mony de Swaan, quien fuera presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y ahora funge como consultor; mientras que Luz Guerrero, quien representó a los trabajadores del Instituto Federal de Telecomunicaciones durante sus exigencias laborales tras la extinción del organismo, será la directora ejecutiva.

3. SAP México, que dirige Paola Becerra, reforzó su colaboración con Tecmilenio, cuya directora de Escuelas y Programas es Miren Edurne Ballesteros, con el fin de acelerar la formación de talento digital en el país. La institución integrará soluciones SAP en la nube dentro de su modelo educativo y permitirá que los estudiantes utilicen plataformas tecnológicas que ya son operadas en el entorno empresarial. Esto servirá para reducir la distancia entre la formación universitaria y los perfiles que demandan las industrias. En particular, se prevé la integración de soluciones como SAP Analytics Cloud y SAP S/4HANA para acercar estas herramientas a más de cuatro mil estudiantes al año.

4. Grupo Financiero Scotiabank nombró a Guillermo Babatz como presidente de su Consejo de Administración. El relevo, formalizado durante la asamblea de accionistas celebrada recientemente, ocurrió tras la conclusión del mandato de Georgina Kessel, quien encabezó el órgano de gobierno de la institución durante los últimos cuatro años; anteriormente, fue secretaria de Economía. Babatz cuenta con una trayectoria de más de 20 años en las esferas financiera y regulatoria, donde sobresale su gestión previa como titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y su paso por la Secretaría de Hacienda. Ahí destacó como pieza clave para la supervisión y el desarrollo del sistema financiero en México.