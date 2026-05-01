Sin embargo, no se mueve

Durante el primer trimestre del año, la economía se contrajo 0.8%, de acuerdo con cifras del Inegi, que preside Graciela Márquez; en términos anuales, la economía creció 0.2%, lo que llevó a los analistas de Banamex, dirigido por Edgardo del Rincón, a disminuir su estimación a 1.3% de crecimiento anual. De hecho, la mayoría de las casas de análisis están ajustando a la baja su proyección, con lo que se rompe el optimismo que tuvieron al arranque del año, ya que consideraban que la economía tendría una recuperación cercana a 2.0% anual. Hay que recordar que Hacienda, encabezada por Edgar Amador, tiene una estimación de crecimiento que, en la banda superior, es de 3.0%, y que el puntual se encuentra cerca del promedio que se tuvo durante el llamado periodo neoliberal, de 2.4 por ciento. En Hacienda están convencidos de que el crecimiento es fundamental para que el porcentaje de deuda con respecto al PIB disminuya hacia el nivel histórico, luego del repunte que tuvo durante el cierre del periodo de Andrés Manuel López Obrador.

REMATE CUESTIONADO

El pobre desempeño de la economía plantea una duda fundamental para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum: ¿por qué no está creciendo la economía? Nadie puede dudar de que este gobierno ha puesto un gran énfasis en el crecimiento en torno al Plan México. Existe una vocación clara en dependencias como la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, comandada por Raquel Buenrostro.

Se han tomado medidas, no sólo para rescatar, sino relanzar sectores industriales completos, como son los de textil y de calzado. Es relevante destacar que la subsecretaría de Buen Gobierno, comandada por Alejandro Encinas, ha puesto en marcha programas para que en las licitaciones se le dé preferencia a empresas mexicanas. No se trata de un regreso a la sustitución de importaciones que se vivió en los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, sino acuerdos voluntarios por parte del gobierno para preferir a empresas mexicanas con mejores o superiores condiciones de compra.

REMATE ENERGÉTICO

Para incentivar la inversión, el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha abierto la puerta a la inversión privada en el sector energético, definiendo cuáles son los límites que se reserva el Estado y ampliando las posibilidades, especialmente en energías renovables, así como abrir el carril para una operación más sencilla bajo la supervisión de la Secretaría de Energía, encabezada por Luz Elena González. Adicionalmente, se buscan fórmulas alternativas para generar energía, como el grupo consultor en torno al fracking o el convenio con Petrobras y con el gobierno de Brasil, encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva.

REMATE ARANCELARIO

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a través de su subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez, ha logrado un trato preferencial de parte del gobierno de Estados Unidos y, de hecho, puede anticiparse que, si bien será una negociación complicada, el gobierno mexicano logrará mantener los privilegios que ha tenido de parte del gobierno de Donald Trump.

REMATE INFLACIONARIO

Otro de los puntos fundamentales ha sido el combate a la inflación. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha firmado y renovado acuerdos con sectores de comercio agrupados no únicamente en la ANTAD, que encabeza Diego Cosío, en los cuales se busca tener una canasta suficiente para una familia a un precio controlado.

REMATE CUESTIONADO

A pesar de todo esto, la economía no crece. Hay que buscar respuestas en otros lados.

REMATE CAMBIOS

En la Secretaría de Economía, que encabeza Marcelo Ebrard, se anunciaron nombramientos derivados de renuncias presentadas por funcionarios de la dependencia que buscarán competir por cargos de representación popular, los cuales entrarán en vigor en el transcurso de mayo. Ximena Escobedo Juárez será la nueva subsecretaria de Industria y Comercio. Vidal Llerenas Morales, hasta hoy subsecretario de Industria y Comercio, será propuesto, en sustitución de Santiago Nieto, como director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Carlos Javier Castillo Pérez será nuevo jefe de la Unidad de Desarrollo Productivo, quien hasta hoy se desempeñaba como director general de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología, posición que será ocupada por Luis Enrique Vázquez Rodríguez. María Idalia Salgado Hernández será directora general de Facilitación Comercial y Comercio Exterior, en sustitución de Wilfrido Márquez. Santiago Nieto y Wilfrido Márquez presentaron renuncias a sus cargos con el objetivo de realizar actividades de índole político. Ebrard agradeció la labor desempeñada por los funcionarios y deseó éxito a quienes asumirán nuevas responsabilidades.