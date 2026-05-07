No puede haber recuperación ni funcionamiento adecuado del Plan México, de la presidenta Claudia Sheinbaum, si no aumenta el crédito en la economía, más allá de los discursos de buena voluntad de la ABM, presidida por Emilio Romano.

Para convertir las palabras en hechos, dicen muchos banqueros, es necesario que la autoridad participe de una manera mucho más activa. No sólo desde las acciones que está tomando en la banca de desarrollo a través de Banobras, Nafin y Bancomext, sino desde la regulación.

Muchos banqueros insisten en que el encargado de digitalizar la economía por parte del Banco de México, Othon Moreno, sigue sin entender que se debe tener una orientación de mercado en CoDi y DiMo. La posición del banco central es crear cuentas N3 bis, en lugar de aumentar los montos de las actuales para no tener fiscalización. En este punto, tienen el apoyo de la Secretaría de Hacienda y de la CNBV, encabezadas por Edgar Amador y Ángel Cabrera.

REMATE CONFUNDIDO

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, tiene una confusión en torno a la operación de bicicletas y patinetas de renta que se utilizarán en el circuito alrededor del estadio Banorte durante el Mundial de Futbol. La funcionaria dijo que este servicio lo brindará la Semovi, que encabeza Héctor Ulises García Nieto, lo que no es correcto. El servicio lo proporcionaría la empresa Lime, que tiene como CEO a Wayne Ting, y lo hará bajo condiciones de muy dudosa legalidad.

Ecobici tampoco es de la Semovi, sino una concesión que tiene MKT, que encabeza José Balbuena. Esta empresa ganó un concurso en el que ofrece ventajas muy superiores, incluso a las que ofrecería Lime. El costo por viaje de la prueba piloto es superior a 40 pesos, mientras que Ecobici cobra 560 pesos al año por cualquier cantidad de viajes que se realicen, siempre y cuando sean menores a 40 minutos.

Sin entrar en detalles sobre las ventajas técnicas de una y otra opción, lo cierto es que el servicio de Lime no está vinculado con un transporte social; primero, porque es sustancialmente más caro y, además, no está vinculado con la red del transporte público de la capital.

García Nieto dice que se trata de una prueba piloto en la que no precisa su duración ni por qué eligieron a esa empresa. Expertos en licitaciones consideran que, primero, se tendría que asignar el convenio de operación a una empresa, después de una licitación en la que transparentemente se garanticen las mejores condiciones para la CDMX.

Como le ha señalado el Padre del Análisis Superior, hay indicios de que García Nieto tiene favoritismo, por decir lo menos, hacia Lime, ya que les asignó lo que denominan una prueba piloto durante el Mundial. Lo normal es que las pruebas piloto sean para corregir errores y probar el sistema, ¿cuál sería la justificación de hacerlo en el evento deportivo más importante que tendrá el país este año?

Si se tratara de dar el mejor servicio a los visitantes al Mundial de Futbol y de ahí ver cómo funcionaría el servicio en esta parte de la capital, lo lógico hubiera sido considerar a MKT que, con Ecobici, tiene un servicio probado.

REMATE MONETARIO

Hoy se conocerá la decisión de política monetaria de la Junta de Gobierno del Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez, en donde la mayoría determinará una disminución de 25 puntos base y anunciarán que harán una pausa sin cambiar los principios fundamentales de la economía, en los cuales se encuentra una inflación razonablemente controlada, pero con grandes presiones del exterior.

En la consideración de la Junta de Gobierno será muy relevante la holgura que sigue presentando la economía y la atonía en el consumo privado. Así, el órgano autónomo del gobierno mexicano mantiene su compromiso con la baja de la inflación y el orden de la economía... Esperemos los resultados.

REMATE PREOCUPANTE

Nu, que en el mundo comanda David Vélez, ha basado su estrategia de crecimiento en un monumental gasto publicitario que le lleva a patrocinar deportes y otras actividades con el objetivo de ser muy conocidos.

Gran parte de su éxito se debe a los impresionantes resultados que han tenido en su operación en Brasil. Tuvieron el tino de entrar a este mercado justamente en el momento de la digitalización de su economía, en buena medida porque el Banco Central de Brasil, dirigido por Gabriel Galípolo, entendió que, en materia de digitalización, se debía tener un enfoque de mercado, no regulatorio o recaudatorio.

Sin embargo, los datos de la economía de Brasil, gobernado por Luiz Inácio da Silva, muestran un grave repunte en la morosidad, lo que, sin duda, implicará quebrantos para Nu, puesto que su sistema paramétrico no sólo estará a prueba, sino que es verdaderamente vulnerable con relación a los métodos empleados por la llamada banca tradicional. Los unicornios no existen y eso está por comprobarse.