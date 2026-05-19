Si bien no es sorprendente que hayan surgido quienes tratan de justificar a Víctor inmaculado Rodríguez tras su penoso paso por la dirección de Pemex y hasta estén dispuestos a jugar la carta de víctima de una conspiración por la nomenclatura de la petrolera, en realidad le están tratando de cobrar derecho de sangre. El Padre del Análisis Superior no se detendrá a destacar lo ridículo que resulta esta versión, es absurdo e incluso refuerza las razones por las cuales la presidenta Claudia Sheinbaum nombró a Juan Carlos Carpio como director de la petrolera.

Dicen que para poder operar Pemex y no caer en las insidias tipo Game of Thrones que imaginan los que se llaman petroleros reales, se tiene que haber nacido en un pozo o en una plataforma. Apelan a la gran tradición que tienen o creen tener como una suerte de título de nobleza, que descalifica a cualquier persona que no tenga petróleo en su ADN.

REMATE PROBLEMÁTICO

Incluso, siguiendo la línea de la supremacía petrolera que argumentan se entiende cuál es la razón por la que Juan Carlos Carpio fue nombrado director de Pemex. Dando por hecho que los petroleros son tan buenos como la leyenda que han construido y que han mantenido a la empresa a pesar de pésimos directores que primero la trataron de privatizar y luego de convertir en una caja chica del gobierno, es claro por qué Carpio fue la opción que le propuso la secretaria de Energía, Luz Elena González, a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Carpio es un hombre muy cercano al equipo de la Presidenta desde que era jefa de Gobierno de la CDMX, puesto que era uno de los principales funcionarios de la entonces secretaria de Finanzas, al grado que lo nombró director financiero de Pemex para establecer una misma línea de mando.

Con el nuevo director de Pemex no hay posibilidad de que haya una fisura o fricción, ni con la Presidencia de la República, puesto que no sólo tienen este vínculo con la Secretaría de Energía, sino que ha logrado hacer un equipo muy sólido con el secretario de Hacienda, Edgar Amador, como lo demuestra el manejo financiero que han tenido de Pemex, lo único que pudo decir a su favor Víctor inmaculado Rodríguez.

REMATE EXPLICADO

Quienes buscan validación en sus creencias suelen tragarse los inventos de influencers financieros, quienes tuvieron un paso tan breve como triste cuando fueron servidores públicos. Ahora que este tipo anda obsesionado con el sistema financiero tras las acusaciones en contra de Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y otras personas, algunas de ellas ya se entregaron a las autoridades de Estados Unidos, el influencer dice que podrían implicar al Antonio Martínez Dagnino, jefe del SAT; Banorte, dirigido por Marcos Ramírez, y ahora hasta la ABM, que preside Emilio Romano.

Este hombre debería saber algunos puntos fundamentales sobre el congelamiento de cuentas de estos implicados. Los bancos emitieron reportes ante la UIF ante los señalamientos públicos y que se trata de personas políticamente expuestas.

Esta medida cautelar que tomó la dependencia que dirige Omar Reyes, junto con la CNBV, que preside Ángel Cabrera, no prejuzga la situación de los implicados, sino que obedece al procedimiento ya establecido.

REMATE ACELERADO

Raquel Buenrostro y su equipo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno están acelerando el paso. En los primeros tres meses ha sancionado a 32 proveedores y contratistas del gobierno, es decir, un ritmo de 2.6 por semana. Se detectó que 32 personas físicas y morales falsearon la información para participar en operaciones con el gobierno. Durante este periodo se ha inhabilitado a 28 personas, a quienes se les han aplicado multas por más de 15 millones de pesos.

Buenrostro tiene como línea de trabajo dejar claro que resultará más caro incumplir la ley que hacerlo. Tiene razón.

REMATE NOTORIO

El secretario de Finanzas de la CDMX, Juan Pablo de Botton, es de los funcionarios con mejores resultados en el equipo de Clara Brugada. Su buena gestión le está permitiendo ampliar los beneficios fiscales para los habitantes y cada vez son más quienes desean que tenga mayores responsabilidades, como la vinculación con el programa de transporte a través de bicicletas y patines conocido como Ecobici, que opera BKT, encabezada por José Balbuena.

Quizá lo que están viendo es que mientras la Semovi, que está encomendada a Héctor Ulises García Nieto, tiene muchísimos problemas con las licencias de conducir, en tanto que las que emite la Secretaría de Finanzas está teniendo un éxito verdaderamente grande.

REMATE REGRESADO

Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, anunció que están prontos a regresar a tener operaciones con Venezuela. Sin duda, una gran noticia para quienes tuvieron que expatriarse en México tras la dictadura de Nicolás Maduro.