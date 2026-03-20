La presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo tienen una hoja de ruta muy clara: para recuperar el crecimiento económico se requiere inversión en infraestructura. Ese objetivo no sólo fue mencionado por ella, sino también por el secretario y la subsecretaria de Hacienda, Edgar Amador y María del Carmen Bonilla. Si el gobierno logra que los bancos salgan de su zona de confort y encuentren, a través de la banca de desarrollo, como Nafin y Bancomext, que dirige Roberto Lazzeri, los apoyos necesarios, entonces la economía crecerá, por lo menos, a los niveles del periodo neoliberal, de lo contrario, serán sólo discursos y buenas intenciones.

Los miembros de la ABM dicen que están listos para prestar y ser un vehículo del crecimiento económico. Ha dejado de ser momento de hablar y ha llegado el tiempo de la acción.

REMATE BANCARIZADO

Cuando se habla de bancarización es necesario voltear a ver a BanCoppel y a Banco Azteca, dirigidos por Carlos López-Moctezuma y Tonatiuh Rodríguez, respectivamente.

Ambos bancos trabajan básicamente con sectores de bajos ingresos y microempresas que, en su mayoría, están en la economía informal y han tenido resultados impresionantes, tanto en rentabilidad como en penetración. López-Moctezuma dice que el éxito para bancarizar y digitalizar es que haya empleados del banco que dirijan a los clientes hacia la banca digital y que la gente conozca sus beneficios. De hecho, 60% de los que reciben remesas ya lo hacen por vía electrónica, ellos representan 30% de este sector. Alejandro Valenzuela del Río, presidente de Banco Azteca, considera que la digitalización se hace uno por uno, es decir, acompañando a las personas en esa transición.

REMATE Atendido

La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, anunció una consulta para mejorar las transferencias dentro del sistema de pagos que revolucionará CoDi Y DiMo para facilitar los pagos digitales. La ABM ofreció que si las gasolinerías reciben DiMo ellos no cobrarán comisiones, además que las casetas y las mismas gasolinerías será obligatorio pronto que se paguen sin efectivo. El camino se está limpiando.

REMATE CORTO

Las mentiras con las que Pemex, dirigido por Víctor Rodríguez, trató de minimizar el incendio en el que murieron cinco personas se caen como el meteorito que acabó con los dinosaurios. Dijeron que fue en la barda perimetral, en una vía federal y que sólo había muerto un trabajador de Pemex. Mintieron diciendo que fue un rayo y culparon a la Asipona. Un video de la instalación de la ANAM, que encabeza Rafael Marín Mollinedo, deja claro que no fue así. La realidad es que “fueron aguas aceitosas”, como dijo Pemex, que salieron de la refinería mal construida por López Obrador. Hay dos posibilidades: una, la refinería se inunda con gran facilidad, pues no ha llovido tanto; otra, fue mal construida, como lo dijo en su momento el IMP, cuya directora es Elizabeth Mar Juárez. En el primer caso, la culpa es de Rodríguez. En el segundo, de Rocío Nahle, que se dedicó a cumplir el capricho de su jefe y él le pagó haciéndola gobernadora de Veracruz. Es indignante la facilidad con la que Pemex miente sobre la tragedia. La secretaria de Energía no sólo tiene que atraer inversiones, como lo hizo ayer en la convención de la ABM, presidida por Emilio Romano, sino también poner orden en Pemex.

REMATE COMIDILLA

En los pasillos de la Convención Bancaria hay dos temas: ¿quién sucederá a Romano? Y el beso de Judas que le dio Andrés Manuel López Obrador a Banorte con su fundación en apoyo al gobierno cubano. Cuando le preguntan a Jorge Arce si él será el próximo presidente del gremio sonríe y, con esa sencilla sabiduría que le caracteriza, responde que no “porque le da vértigo”. En cuanto al banco que dirige Marcos Ramírez (Banorte), se destaca el gran control de daños, recordando lo que ya le dijo el PAS. Sin un servicio público regulado, se podrían reportar operaciones sospechosas o fuera del parámetro, como bien podría ser que 372 personas donen la misma cantidad a una fundación, como dicen que harán los diputados de Morena con un mes de dieta.

REMATE PODEROSO

Sin duda, es muy relevante el guiño que hace la ABM, presidida por Emilio Romano, a las mujeres. Tuvo razón la directora de Multiva, Tamara Caballero —primera mexicana en dirigir un banco en México—, cuando le dijo al Padre del Análisis Superior en su programa de Imagen Radio que se debe trabajar en estrategias que permitan que más mujeres lleguen a cargos directivos.

REMATE pilotos

La ASPA esté desmintiendo a la STIA. Tras el retiro del amparo del sindicato, la asociación de pilotos obtienen la titularidad del contrato colectivo de los pilotos de Mas de Carga. Se hace efectiva la voluntad de más de 90% de los trabajadores que querían una representación sindical libre.