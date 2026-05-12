Nadie puede culpar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de no estar haciendo todo lo que está de su lado para reactivar la inversión, comenzando por el sector energético; ya que, si no se detona éste, no podrá aumentar lo demás. Ayer, la secretaria de Energía, Luz Elena González, anunció un programa que tiene como objetivo detonar 740 mil millones de pesos antes de que termine esta administración, para lo que hizo un video en el que detalló las acciones.

Básicamente repitió de una segunda ronda de licitaciones de proyectos privados en generación de energías renovables; los proyectos de almacenamiento en los que privados, que además servirán para hacer coinversiones con la CFE, que dirige Emilia Calleja. Adicionalmente, reiteró la creación de una ventanilla única para las empresas de autoconsumo.

Desde el punto que le corresponde a la Sener están cumpliendo con las demandas de quienes durante mucho tiempo han dicho que quieren invertir en el sector energético, pero que no han encontrado oportunidades suficientes.

REMATE DIVIDIDO

Lo deseable sería que, más allá de los múltiples reconocimientos del CCE, Concamin y Coparmex, hubiera decisiones concretas de inversión. Así, el Padre del Análisis Superior plantea dos posibilidades ante la falta de anuncios concretos de inversión en el sector energético:

Primera: que realmente no existen tales intenciones de inversión, pero que hubo muchos quienes recalaron en decir que el gobierno no había generado las condiciones suficientes. Hoy, desde el punto de vista técnico, debería iniciar la inversión. Segunda: la otra posibilidad es que, si bien la Sener ha realizado todas las medidas que le corresponden, todavía hay dudas de los inversionistas en el sector por la aplicación del Estado de derecho.

El sector energético es uno en los que más se ensañó Andrés Manuel López Obrador. Cambió de tal manera las reglas que se volvieron impredecibles y alejaron a cualquier empresa que hubiera querido invertir en el sector.

A pesar de que, en los hechos, la presidenta Sheinbaum y su equipo han tomado acciones que dan certidumbre a la inversión en este sector, la realidad es que sigue habiendo muchas dudas sobre la aplicación del Estado de derecho. Recuperar la confianza en su aplicación no sólo pasa por la SCJN, presidida por Hugo Aguilar, sino por mensajes continuos que la Presidenta debe hacer hacia los inversionistas en todo momento. Si no se reactiva la inversión en el sector energético, no crecerá la inversión privada y, por lo tanto, la economía no estará cerca de alcanzar su potencial, que, de acuerdo con los analistas, está por encima de 2% de crecimiento de tasa anual.

REMATE CONFUSO

Todo mal con el calendario escolar de la SEP. Ciertamente Mario Delgado tomó la opinión de los 32 secretarios de Educación de los estados antes de anunciar que se recortaría el calendario escolar, mal por los funcionarios estatales que estaban en contra, pero que callaron como momias ante el secretario de la SEP y luego salieron a declarar que buscarían no cambiar el calendario en sus entidades. Ante la reacción, muy especialmente de la Presidenta, Delgado dijo que se trataba de una idea, por lo que se regresó al calendario que se había dado a conocer desde el principio de año.

En sus intentos de justificación, el secretario hizo algunas afirmaciones de carácter económico. De saque, criticó el actual modelo económico, cuando Morena (el partido al que él pertenece) lleva más de siete años manejando la economía nacional. De hecho, López Obrador llegó a decir que había terminado el modelo neoliberal y que ahora el gobierno aplicaba la economía moral, es decir, Delgado criticó la economía moral que instauró el gobierno emanado por Morena.

Aurelio Nuño, quien además de haber sido titular de la SEP es un experto en materias de educación y economía, le dijo al PAS en su programa de Imagen Radio que las y los cuidadores del hogar dedican 40 horas no remuneradas a la semana al cuidado de los niños en edad escolar, que aumentan a 62 durante el periodo vacacional.

Este asunto es particularmente grave entre las personas de menores ingresos, porque no tienen una estructura familiar que les permita afrontar el cuidado de los niños cuando están de vacaciones. Sea como sea, el estar teniendo esta discusión prácticamente cuando ya terminó el periodo escolar es una muestra de falta de planeación y coordinación en detrimento de los niños.

REMATE PREOCUPANTE

Uno de los temas que más preocupa a los sobrecargos de Aeroméxico, dirigida por Andrés Conesa, es la gran diferencia que existe entre los sobrecargos, dependiendo del contrato colectivo que tengan. Aun cuando no les prometió que lo cambiaría, lo cierto es que hay quienes dudan de la capacidad del secretario general de ASSA, Rafael Munguía, para atender a sus afiliados más jóvenes.