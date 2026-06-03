Dos claras

En el gobierno de Clara Brugada, en la CDMX, coexisten dos visiones radicalmente diferentes del servicio público. Han llegado al punto de implosión. En una esquina están funcionarios como los secretarios de Movilidad y el de Servicios Urbanos, Héctor Ulises García Nieto y Raúl Basulto, quienes dividen su tiempo entre las ocurrencias y tratar de obtener beneficios. Como le ha narrado el Padre del Análisis Superior, el primero busca apoyar fuera de norma un servicio de bicicletas públicas, y el segundo “se acaba de dar cuenta” de que hay una NOM sobre el color de las vialidades. Basulto es el responsable de haber pintado de morado y ahora vuelve al amarillo, como marca la regla. Dicen que sin costo para la CDMX, como si el proveedor no fuera a cobrar por sus servicios.

REMATE CORRECTO

En la otra hay funcionarios, como los secretarios de Finanzas, Juan Pablo de Botton, o el director del Fondo Mixto de la CDMX, Carlos Martínez, que dividen su tiempo entre tomar acciones que funcionen en beneficio de la mayoría y consolidar las mejores prácticas del servicio público. La manera como están siendo manejadas las finanzas de la capital es de llamar la atención, ya que se están fortaleciendo los ingresos propios de la capital, así como la recaudación del impuesto predial o la tenencia. El secretario de Finanzas de la CDMX retomó mucho del trabajo que había hecho su antecesora, la hoy secretaria de Energía, Luz Elena González, y, a partir de ahí, ha instrumentado mejorías en la administración de la capital. Los dos encontraron la manera de hacer mucho más transparente y útil la recaudación del impuesto turístico. Este modelo, diseñado por Martínez y que tiene la participación de HSBC y BBVA, encabezados por Jorge Arce y Eduardo Osuna, respectivamente, transparenta su utilización y permite invertir en el crecimiento de la ciudad.

REMATE DIVIDIDO

En la más reciente presentación que hizo la jefa de Gobierno, Clara Brugada, sobre los beneficios que traerá a la CDMX el Mundial, se exageraron los números, puesto que se incluyeron obras que vienen desde la jefatura de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, así como otras que no necesariamente están ligadas al campeonato de futbol. Se buscó que se vieran mucho más impactantes los trabajos y atrás de las decisiones estuvieron quienes se encuentran más ocupados en las ocurrencias y no en hacer lo que les corresponde. Muy pronto, Brugada va a tener que elegir qué tipo de administración quiere, ya que no caben dos maneras tan contradictorias.

REMATE CORRECTO

En tiempos de profunda polarización y radicalismo, es bueno pararse en aquellos casos que demuestran que la templanza es el mejor camino; quizá no para los líderes, pero sí para sus seguidores. Ada Salazar ganó la elección en ASSA con una promesa radical que no pudo cumplir: anular el contrato B con Aeroméxico. Este tipo de contrato surgió cuando la empresa que dirige Andrés Conesa estaba en una situación tan complicada que se encontraba al borde de la quiebra. Se decidió que quienes entraran a la empresa tuvieran un contrato diferente al de los miembros de ASSA. La recuperación de la empresa generó un principio de injusticia, puesto que los más jóvenes tienen percepciones muy menores con relación a quienes ya tienen largas trayectorias dentro de Aeroméxico.

El radicalismo de Salazar terminó siendo una mentira, no logró absolutamente nada en favor de los sobrecargos más jóvenes. Afortunadamente para ellos, llegó a la secretaría general de ASSA Rafael Munguía, un hombre que no prometió lo que no podía cumplir y logró mucho más para todos sus agremiados en la revisión contractual con Aeroméxico.

REMATE COMPRENDIDO

Los miembros de la Canaco de la CDMX no se equivocaron cuando eligieron a Vicente Gutiérrez Camposeco como su dirigente. Es un hombre que no busca reflectores. Estableció el impacto que tiene para los comerciantes de la CDMX el vandalismo de la CNTE disfrazado de movilización en favor de los maestros. Esta organización está causando problemas en la capital que gobierna Clara Brugada e intentando chantajear a la presidenta Claudia Sheinbaum. La CNTE pretende usar el membrete de la educación para chantajear directamente a las secretarías de Gobernación y Educación, encabezadas por Rosa Icela Rodríguez y Mario Delgado, respectivamente, y causando graves daños al comercio en la capital del país.

REMATE EXPANSIÓN

El gobierno mexicano no sólo tiene los ojos puestos en el T-MEC para mejorar el tema del comercio internacional, la presidenta Sheinbaum mantiene diálogos con una delegación de empresarios españoles en el marco del nuevo acuerdo global UE-México, y ayer la acompañaron el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, así como el de Hacienda, Edgar Amador, y otros funcionarios de su gabinete para sumar esfuerzos, atraer y llevar inversiones de España a México y viceversa.