No queda muy claro cuáles son los asuntos que considera fundamentales Emilio Romano o su Comité de Dirección dentro de la ABM; sin embargo, parece que, en los hechos, no son precisamente los clientes de la banca. El liderazgo de este hombre ha estado basado en discursos que buscan caer en el momento oportuno y mejorar las relaciones con el gobierno, pero el interés de los depositantes está muy lejos del foco en esta presidencia gremial.

REMATE OPORTUNO

Bien por la Condusef, presidida por Óscar Rosado, al emitir un comunicado claro sobre la cancelación de cuentas por parte de los bancos; se había convertido en una preocupación constante entre muchos usuarios del sistema financiero.

REMATE FORTALECIDO

Hay un muy curioso fenómeno dentro del sistema financiero mexicano. Cada vez son más los exHSBC México que se integran a posiciones de liderazgo en empresas del sistema financiero global. El caso más reciente es el de Sidney Massunaga, quien se incorpora a Mastercard como CEO.

REMATE RECONOCIDO

El área de análisis de Banamex, dirigido desde el primer día de este mes por Edgardo Rincón, se puso creativa y publicó un gran documento, cuyo autor principal fue Rodolfo Ostolaza, sobre el impacto que tiene el negocio del futbol. Se trata del primer acercamiento serio al impacto económico que tiene este deporte a partir del Mundial que comenzará en los próximos días. Entre lo más relevante destaca la manera en que entiende cuáles son los impactos multiplicadores. El PAS le recomienda ampliamente que vea este documento de Banamex y sentirá un mayor ánimo futbolístico.

REMATE PLANTEADO

El PAS le informó ayer sobre lo bien que había caído la interacción que tuvo el director de Pemex, Juan Carlos Carpio, con los líderes de este sector, puesto que se mostró dispuesto a escucharlos y a establecer buenos vínculos con ellos. Su presentación en este foro despejó cualquier duda que alguien hubiese tenido en torno a la capacidad de Carpio como director de la petrolera. En todo momento dejó en claro la visión moderna de la participación estatal en el sector, así como la coordinación con Hacienda, de Edgar Amador, y particularmente con la Secretaría de Energía.

No olvide que, prácticamente toda su carrera, Carpio ha sido del equipo de Luz Elena González y, por lo tanto, de la presidenta Claudia Sheinbaum. Vale señalar que ayer la secretaria de Energía dio a conocer que contempla una inversión mayor de 87 mil millones de pesos a través del Cenagas. Reiteró el compromiso con la Consulta Pública del Cenagas 2026, la cual se traducirá, dijo, en decisiones responsables con proyectos que sirvan y, a su vez, también generen beneficios para las comunidades.

REMATE ACERTADO

Juan José Sierra, presidente nacional de la Coparmex, se suma a la pregunta que han hecho empresarios, analistas y funcionarios públicos: ¿por qué la economía no crece?

Ante la continua caída de la inversión privada, que es uno de los factores fundamentales por los cuales el crecimiento de la economía es tan bajo, Sierra estableció que se está descuidando el mercado interno. Sin lugar a dudas, su posición debe ser atendida, puesto que, si no crece el mercado interno, no habrá avance en la economía.

La IED ha crecido y establecido nuevas marcas, lo que hace todavía más evidente que se requiere que crezca la inversión por parte de los mexicanos en el país.

Es una equivocación creer que esta contracción se explica por cuestiones políticas. La naturaleza de los empresarios es crecer y si no lo están haciendo es por falta de un clima que se los permita. El gobierno no debe ser el gran inversionista, pero sí debe generar las condiciones para que las empresas puedan hacerlo.

REMATE GHOSTEADO

Para sorpresa de nadie, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ghosteó a los líderes del G9 de la CDMX, quienes pidieron que les apoyara ante los daños que ha causado la CNTE con sus actos vandálicos. Parecería que la jefa de Gobierno está apostando a que la presidenta Claudia Sheinbaum solucione, a través de las mesas de negociación establecidas con ellos y con las secretarías de Gobernación y de Educación. Otra posibilidad, dicen, es que está muy ocupada como para tener un acto de mínima cortesía con quienes generan riqueza en el país o que está muy ocupada en realizar acciones naif de cara al Mundial.

REMATE PREGUNTADO

Hay quienes le preguntan al PAS si fue una buena idea que Banorte, presidido por Carlos Hank González, pusiera su nombre en el estadio más importante del país y, a partir de ahí, hacen consideraciones de orden mercadológico. Sólo el tiempo y la costumbre darán la razón.