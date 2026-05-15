Ataque de pánico

El Padre del Análisis Superior cuestionó en su columna de ayer a los influencers financieros que estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de tener un like o esa emoción que sienten algunos por creer que tienen reconocimiento porque son vistos. No importa que sea por mentirosos, resentidos o una mezcla de los dos. No es relevante cuestionar las motivaciones de unos muchachitos que se venden como despacho de abogados de contactos internacionales o un tipo que extraña los reflectores de su breve e intrascendente paso por el servicio público. Tampoco la manera en la que algunos periodistas hacen su trabajo, todos vamos construyendo nuestra historia con los actos cotidianos. Mucho menos la obsesión de algunos de vincular a Banorte, dirigido por Marcos Ramírez, con operaciones ilícitas. Recuerde que cuando López Obrador anunció que había creado un fideicomiso para apoyar a Cuba, el PAS publicó que les había causado un daño reputacional grave. Lo que sí vale la pena cuestionar es cuál fue la reacción de la mayoría de los participantes en el sector bancario ante la mentira.

REMATE HISTÉRICO

La fuente original de la mentira fue un pequeño despacho que, en su corta existencia, ha usado las redes sociales más para exponer teorías conspirativas que para obtener clientes. El chat del comité de dirección del gremio que preside Emilio Romano se convirtió en una suerte de chismógrafo de secundaria. Unos pedían información; otros, hacían llamados a una acción coordinada y, la mayoría, dejaban ver un pánico infundado a las acciones que podría tomar el gobierno de Trump en contra del sistema financiero, en particular de algún banco.

REMATE ATEMPERADO

La respuesta de la autoridad financiera fue prudente, pero no calmó a los que querían entrar en pánico o alimentar las teorías de la conspiración. Sin hacer ruido público, hubo un intenso intercambio de información entre la Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador; la CNBV, presidida por Ángel Cabrera; la UIF, de Omar Reyes, y Roberto Lazzeri, que está en el trámite de convertirse en el embajador de México en EU. La respuesta del gobierno de Donald Trump fue que se trataba de una información falsa. Las áreas de comunicación de las dependencias hicieron un buen trabajo desmintiendo la versión. Lo que llama la atención es que muchos decidieran no corroborar la información: quizá por ganar la nota, tal vez por flojera… La verdad no importa.

REMATE JUSTIFICADO

Cuando el Padre del Análisis Superior le preguntó en torno a la sobrerreacción gremial a algunos miembros de la ABM, presidida por Emilio Romano, la respuesta más común fue reconocer que había mucha sensibilidad luego de los casos de CIBanco, Intercam y Vector, así como las políticas de Donald Trump. La caída de esas tres instituciones se debió, entre otras cosas, al pésimo manejo de este tema por parte de Pablo Gómez cuando estaba al frente de la UIF, quien retó a las autoridades de EU a que presentaran pruebas. ¿Suena familiar? En este caso, la reacción de los equipos de Edgar Amador, Ángel Cabrera, Omar Reyes y Roberto Lazzeri debió haber sido suficiente para que el rumor no se extendiera; sin embargo, el ambiente de conspiración poco o nada hizo por atemperar los ánimos de los que más se asustaron.

REMATE APRENDIDO

Hay una serie de lecciones que podrían tomarse no sólo del bulo, sino de la reacción que tuvieron los participantes del sector financiero. El Padre del Análisis Superior les hace las siguientes recomendaciones: 1.- No basta estar muy pendiente de lo que se publica en medios, se tiene que hacer una labor de criba sobre la calidad de la información, comenzando por la fuente, veracidad y reputación. Evidentemente, no es lo mismo si lo dice el Padre del Análisis Superior que un despacho desconocido o una persona que guía su actividad en redes por el resentimiento y deseo de fama. 2.- Establecer procedimientos claros de control de información en los cuales es relevante que exista un intercambio fluido de información entre los participantes del mercado. 3.- Usar los chats grupales no para diseminar miedos y dudas, sino para tener información relevante sobre lo que sucede en el entorno. 4.- Antes de dejar correr el miedo y propalar rumores, es necesario verificar la información suficientemente. Si creen que hay monstruos debajo de la cama, lo mejor es revisar si es cierto o no.

REMATE ESPERADO

A pesar de la cercanía personal entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Víctor Rodríguez, finalmente ayer por la tarde se aceptó la renuncia del director de Pemex y, en su lugar, se queda Juan Carlos Carpio Fragoso. Él es un hombre muy cercano al equipo de la secretaria de Energía, Luz Elena González, y ya se venía encargando de las finanzas de la compañía petrolera. Carpio ha venido trabajando con la secretaria desde que estaban en la Secretaría de Finazas de la CDMX y para González es muy confiable.