América Latina y el Caribe tienen aproximadamente 20 millones 139 mil kilómetros cuadrados, lo conforman 33 países, 20 en América Central y Suramérica y 13 en el Caribe; de acuerdo con datos demográficos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), habitamos 670 millones de personas.

Significa que somos entre 13 y 15% de la superficie del mundo (aproximadamente 150 millones de km²) y 8.1% de la población mundial, que es de 8 mil 100 millones de habitantes.

En este contexto, el Plan de Acción Regional sobre la Calidad del Aire y Salud para América Latina y el Caribe, que estima la consulta regional sobre la calidad del aire y salud para nuestra región, nos lleva a reflexionar que la salud pública está en el centro de cualquier plan de acción, porque el objetivo es proteger la salud de la población.

La salud pública reconoce la contaminación del aire como uno de los principales determinantes ambientales de la salud, asociado a diferentes enfermedades respiratorias, cardiovasculares, cáncer de pulmón, afectaciones en el embarazo, desnutrición infantil y aumento de mortalidad prematura, impactos que recaen de forma desproporcionada sobre poblaciones en condición de vulnerabilidad, como comunidades de bajos ingresos, pueblos indígenas, niñas y niños, y personas con enfermedades crónicas, exacerbando inequidades en salud y bienestar.

Los cinco ejes estratégicos del Plan de Acción Regional sobre la Calidad del Aire y Salud versan en el liderazgo del sector salud, monitoreo y sistemas de datos, políticas integradas, participación comunitaria, financiamiento y cooperación regional.

Lo anterior a fin de generar productos que enlisten prioridades y oportunidades que se traduzcan en políticas intersectoriales sobre un plan urbano que trate sobre emisiones industriales y vehiculares, la quema de biocombustible, de biomasa y la deforestación, sobre el material orgánico en partículas (PM2.5) que comprende compuestos complejos de carbono, como hollín e hidrocarburos aromáticos policíclicos, proveniente de autos e incendios, entre otros contaminantes.

Este plan, centrado en el sector salud, busca alinear y complementar estrategias promovidas desde el sector ambiente, aprovechando la sinergia técnica y gobernanza para una acción cohesionada, teniendo como objetivo general definir y acordar colectivamente la estructura, los contenidos prioritarios y mecanismos de seguimiento al Plan de Acción Regional sobre la Calidad del Aire y Salud para América Latina y el Caribe, con la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud para respuesta global respecto a los efectos adversos de la contaminación del aire en la salud, adoptada en la 78 Asamblea de la Salud. Combatir el cambio climático y sus efectos es uno de los objetivos urgentes de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, este reto se expone de manera explícita en los objetivos 3, 11 y 13 de la agenda, enfocados en la salud.

La contaminación del aire es un desafío de salud pública y ambiental de gran magnitud en América Latina y el Caribe. En este contexto, el sector salud desempeña el papel central en liderar un enfoque multisectorial para la prevención de la exposición a la contaminación del aire, al involucrar y apoyar a otros sectores relevantes, como es el del transporte, vivienda y producción de energía e industria, por citar algunos, en el desarrollo y la implementación de políticas a largo plazo para reducir los riesgos de la contaminación del aire en la salud para protección de la población.