Wedding, una excelente noticia

Excélsior lo registró muy bien en la nota principal de la edición de ayer: “Aunque el director del FBI, Kash Patel, celebró la captura oficial de Ryan Wedding, a quien consideró un ‘Chapo moderno’, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, indicó que el exatleta olímpico canadiense se entregó en la embajada de Estados Unidos en México la noche del jueves, justo el día en que Patel estaba en la CDMX para una visita que no fue hecha pública”.

La coincidencia ha disparado las versiones fantasiosas de quienes todo lo quieren ver como una conspiración de Washington para operar en territorio nacional, o “en cualquier lugar”, tal cual lo dijo Trump ayer. Es de entenderse, pues, que los “conspiranoicos” estén de fiesta. Mientras, la dura realidad de los hechos sigue imponiéndose.

Atrapado por el FBI o por la policía mexicana, la caída de Wedding —acusado de tráfico masivo de cocaína y asesinato— sólo podría haber sido posible por el trabajo coordinado de ambos gobiernos.

¿Qué tantos metros de más están pisando los estadunidenses?, ¿cuántos centímetros inexplicados ha concedido México? Hoy es difícil saberlo. Parece incontrovertible, en cambio, que a los criminales perseguidos por la administración Trump ya no les resultará atractivo pisar nuestra tierra. Y ésa, creo, es una excelente noticia que dar a los mexicanos.

Que los “conspiranoicos” inventen lo que se les pegue la gana.