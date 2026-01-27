El tren, a la espera de Ernestina

Se cumple un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico, que dejó 14 muertos, sin que las autoridades hayan ofrecido siquiera una explicación general sobre las causas de la desgracia en esa obra emblemática del gobierno. La presidenta Sheinbaum dijo que la FGR presentaría un primer dictamen esta semana. Habrá que ver. Las comparaciones pueden ser odiosas, pero resultan inevitables: al séptimo día de una tragedia de mayor magnitud –el choque de dos trenes en Andalucía, con 45 fallecidos, 18 de enero–, España cuenta con una reconstrucción prácticamente completa de los hechos. La comisión oficial de investigación señaló ayer que todo apunta a la rotura de una soldadura en el carril como causa del desastre. Desde los primeros días se había logrado ensamblar un relato con precisión: debido a esa falla en la vía, el tren con destino a Madrid descarriló cinco de sus coches, tres de los cuales fueron embestidos por otro tren que circulaba en sentido opuesto. El país tiene una explicación. México, en cambio, aguarda a la fiscal Ernestina Godoy, en el entendido de que la 4T no se investiga a sí misma, por lo que difícilmente se meterá en las honduras de los problemas estructurales de la obra, la mala calidad de los materiales, los proveedores dudosos o la responsabilidad de los mandos de la Marina. Un mes.