El Swift Galaxy navega hacia Dinamarca

De acuerdo con información de ayer del rastreador de barcos y contenedores Vessel Finder, el carguero Swift Galaxy arribará a Dinamarca el 4 de febrero. El sitio 14ymedio confirmó además que el Swift Galaxy, con capacidad para transportar 700 mil barriles de petróleo, zarpó el 10 de diciembre del puerto de Pajaritos, Veracruz, rumbo a Jamaica, pero desvió su ruta hacia Colombia, cruzó el Atlántico y se dirige a Europa.

El momento en que se decidió modificar la ruta hacia La Habana —a donde ya debería haber arribado con petróleo de Pemex— es una de las interrogantes que el gobierno de la presidenta Sheinbaum se niega a esclarecer.

El trabajo periodístico, en particular de Bloomberg, permite establecer que el último petrolero que llegó a Cuba procedente de México fue el Ocean Mariner: el 9 de enero, con un cargamento aproximado de 80 mil barriles. A partir de ahí, todo es opacidad, pues el gobierno mexicano, refugiado en los clichés de la “soberanía” y los “apoyos humanitarios”, evita responder lo elemental: 1. ¿Cuándo se decidió desviar el envío del Swift Galaxy? 2. ¿Por qué se tomó la decisión? 3. ¿Cuándo se reanudará la entrega de combustible a Cuba, sea por compromisos contractuales o por razones humanitarias? Mientras tanto, el carguero navega hacia Dinamarca. Dios sabrá con cuántos barriles.

X: @CiroGómezL