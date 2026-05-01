La Presidenta blinda a Rocha, ella sabrá
Ciro Gómez Leyva
365 días
La presidenta Sheinbaum parece haber optado por entrar en una batalla con bajas probabilidades de éxito. Ayer trató al gobierno de Estados Unidos como a un agresor inconsiderado, no como a un aliado en la lucha contra la criminalidad. Se trata del gobierno al que, sin extradiciones de por medio, le ha entregado a decenas de los líderes criminales más poderosos y violentos de nuestra historia. Además, hostilizar a Washington de esa manera implicaría terminar convirtiendo al gobernador Rocha en una suerte de símbolo patrio a defender. La Presidenta le tendió un manto conociendo las cosas que el sinaloense ha hecho y dejado de hacer. Rechazar la solicitud de extradición estadundinese con razonamientos como los expuestos ayer —tecnicismos sobre la pobre contundencia aportada o la difusión de información confidencial—parece una estrategia suicida. Y de corto alcance, pues el arsenal del trumpismo —alimentado, entre otros, por los capos que México le entregó— sería, literalmente, inagotable. Washington expresó ayer desde el Congreso que lo de Rocha y los nueve implicados es sólo el inicio, porque harán rendir cuentas a cada uno de los narcoterroristas y narcopolíticos. Los días de impunidad han terminado, afirmaron. Ante ese panorama, la Presidenta blinda al gobernador. Ella sabrá.