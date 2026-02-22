“Tiene lógica intentar crear un partido político que encare a Morena desde 2027”, escribí aquí, con cierta temeridad, el 24 de noviembre de 2024. El Frente Cívico Nacional anunciaba que transitaría el pesado camino para convertirse en un partido político, que llevaría por nombre Somos México. Quince meses después, informa que concretaron 246 asambleas y cuentan con 290 mil afiliados, cifras que superan con creces los requisitos. La autoridad electoral no tendría por qué negarle el registro. Ayer celebraron un primer acto victorioso. Dieron a conocer la declaración de principios y el programa de acción.

Eligieron dirigencia nacional y formaron su consejo consultivo ciudadano. Sin sorpresas, el presidente será Guadalupe Acosta Naranjo y la secretaria general, Cecilia Soto: dos perfiles que han trabajado con constancia y compromiso para abanderar una opción electoralmente atractiva. Su ideario se ubica con nitidez entre la socialdemocracia y la derecha democrática; igual de claro es el adversario: Morena, al que acusan de autoritario y de estar “profundamente vinculado a la delincuencia organizada”. La lista de figuras con oficio público revelada ayer podría resultar llamativa.

De acuerdo con las encuestas de salida de los comicios del 2024, la clase media votó seis a cuatro por la 4T y los beneficiarios de los programas sociales lo hicieron en una proporción de siete a tres. Sólo ahí hay dos formidables espacios de oportunidad. Por lo pronto, y a juzgar por el esfuerzo del último año y la estampa de ayer, bienvenido Somos México.