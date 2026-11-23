En una ceremonia con esmóquines y vestidos largos celebrada en Orlando, Miguel Quintana Pali entró al salón de la fama de la Asociación Internacional de Parques de Diversiones y Atracciones (IAAPA, en inglés).

Un reconocimiento a su trayectoria y por su contribución al negocio con un modelo de entretenimiento que, al poner en valor la riqueza cultural y natural de México, ha atraído con ella a sus propiedades a decenas de millones de visitantes durante 26 años.

Los “salones de la fama” gustan mucho en Estados Unidos y es meritorio que Quintana comparta ahora un sitio en la pared junto con Walt Disney, PT Barnum, pionero de los espectáculos circenses, o Dolly Parton, famosa cantante estadunidense de música country que invirtió en el parque Dollywood de Tennessee.

Aunque entre ellos y el fundador de Xcaret hay grandes diferencias y la primera es su aportación a la arquitectura, junto con su hijo David Quintana Morones, quienes son reconocidos en esa especialidad por la integración de sus diseños y estructuras a la exuberancia de la península de Yucatán.

La otra es porque, con sus socios, los hermanos Constandse desarrollaron un modelo de negocio en donde las ganancias económicas fueron consecuencia de materializar una utopía que conllevaba importantes riesgos.

No muchos saben que Xcaret en sus inicios alfabetizó a muchos trabajadores en horas de trabajo y que sus descendientes han llegado a la universidad, algunos siendo hoy ingenieros o directivos dentro de la empresa.

Tampoco que Quintana personalmente encabezó cuadrillas de trabajadores para recuperar a los parques del impacto de los huracanes y que ese estilo de liderazgo le generó admiración y lealtad.

Él asumió un riesgo económico cuando vendió sus exitosas mueblerías para juntar su aportación y dedicarse al proyecto de su vida; también era el primero en bajar colgado de una cuerda a explorar cenotes que nunca habían sido escudriñados por los humanos.

También ha apoyado a grandes artistas y artesanos mexicanos, no sólo comprando sus obras, sino creando para ellos un evento anual y acercándolos a los mercados donde valoran su esfuerzo, con lo que han mejorado su calidad de vida.

Quintana no es querido por todos pues, a diferencia de otros creadores, sus obras no sólo le han llevado a la trascendencia, ya que también, junto con sus socios y equipo, son competidores aguerridos que han generado riqueza y construido una empresa que suma más de 18 mil colaboradores.

Cuando respaldó a Marcos Constandse Redko, accionista y vicepresidente de Administración y Finanzas, para entrar a la hotelería con un modelo único que sumó los parques al “todo incluido”, dio inicio a un cambio que ha dejado a más competidores atrás.

No es exagerado decir que, si las utopías sociales son estudiadas en las escuelas de ciencia política, la de Quintana debería ser revisada por las escuelas de negocios y de arquitectura.

DIVISADERO

Gran ejecutivo. El viernes pasado, Jorge Goytortúa cerró su ciclo de más de una década como director general del Cross Border Xpress (CBX), después de que sus propietarios vendieron esa compañía en mil 900 millones de dólares al Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), del que a su vez son dueños.

Raúl Revuelta, director general del GAP, decidió cambiar a los altos ejecutivos del CBX por otros de su confianza y aunque Goytortúa había hecho un gran trabajo, salió como consecuencia de una decisión corporativa.