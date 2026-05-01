Superando la “cantaleta” del CPTM

ACAPULCO.— Hace tres meses José Chapur, fundador de la cadena de hoteles Palace y asesor turístico de la presidenta Claudia Scheinbaum, le dijo a Sebastián Ramírez que del gobierno necesitaban “promoción, promoción y promoción”.

Estaban en Madrid en una reunión privada y el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), le respondió: “Ya basta con esa cantaleta, de aquí al 2030 el Consejo de Promoción Turística no va a regresar y tampoco en muchos años más”.

Le pregunté a Ramírez si la anécdota era cierta y él aceptó con este remate: “Aunque soy chilango, me gusta hablar como norteño”.

Tras casi dos años como alto funcionario turístico, primero en Sectur, Ramírez añadió: se necesita la promoción, pero no como se hacía con Peña Nieto, la Presidenta está consciente y está buscando cómo hacerlo.

Además de la entrevista con Ramírez, en la edición 50 del Tianguis de Acapulco, organizamos un intercambio de ideas en torno a la promoción turística con Andrés Martínez, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), y Rodrigo Esponda, director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.

Ambos coincidieron en que además del trabajo que uno hace por el Caribe Mexicano y el otro por Los Cabos, sería importante que la Federación respaldara la Marca México.

Recientemente estos dos destinos trabajaron separadamente para resolver la crisis que surgió el 22 de febrero, cuando el Ejército mexicano capturó a El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien murió en la refriega.

Ambos organismos activaron sus protocolos de crisis, revisaron con sus agencias hora por hora cómo trascendía el hecho en el mundo e intervinieron con información, para dar contexto y decir con transparencia lo que realmente estaba sucediendo.

A Martínez esta noticia lo tomó cuando estaba en la feria de turismo de Colombia y allí ni un solo periodista le preguntó por la quema de tiendas y autos.

El CPTQ evitó dar información de más, pues sabe que también puede ser un amplificador de los hechos; Esponda viajó en marzo a Nueva York para decirle a los periodistas y mayoristas de viajes cómo está México.

En marzo, la llegada de turistas internacionales a Cancún bajó 4.1%, pero en el acumulado trimestral va 0.2% arriba; Los Cabos bajó 7.1% en marzo y en el acumulado -0.7%; los dos tienen pronósticos positivos para el resto del año. En cambio, en Puerto Vallarta hubo una caída de -32.1% y de -13.1% en el acumulado trimestral.

En Baja California, Guadalajara, el Bajío y Tamaulipas también hubo bajas de dos dígitos en marzo, pero allí no hubo contención de crisis.

Obviamente no fue el único factor, pero un dato sobre la importancia de la promoción es que tanto Quintana Roo como Los Cabos han crecido en los últimos ocho años por arriba del promedio nacional.

Hoy tienen recursos los municipios, los estados, la Federación, las empresas y además hay varios impuestos y derechos en el país que nacieron ligados al turismo y que luego se dirigieron a otros fines.

Esponda dice, con razón, que la tecnología ha cambiado tanto, que el CPTM ya no cumpliría con su papel, si no se ajustara a la nueva realidad, más allá de la política.

¿Qué falta? Probablemente liderazgo y voluntad para ponerse de acuerdo y avanzar, dejando todos la “cantaleta” de las buenas y malas historias del CPTM.