Si aumenta el DNR, que por lo menos se invierta en promoción turística

David Ortiz Mena, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano (CHCM), comenta a Veranda que la conferencia de prensa y otras acciones de los empresarios turísticos para evidenciar la decisión equivocada del gobierno de pretender aumentar 36 por ciento el Derecho de No Residente (DNR), que será de 50 por ciento en los últimos dos años, busca evitar una afectación muy significativa a este sector.

Si ya es una decisión tomada, dijo, que por lo menos parte de los recursos captados se vayan a la promoción turística.

Hemos dejado de invertir en la marca México e incluso si una marca como Coca Cola deja de invertir en promoción ocho años sus ventas caerían respecto a sus competidores que si siguieran haciendo ese trabajo.

Bueno, pero “México está de moda”, dice la Secretaría de Turismo, le comento, y él que evita las confrontaciones, simplemente dice: “Bueno, yo tengo otros datos…”.

Ortiz Mena añade que no es una decisión aislada, sino que además del aumento de dos años seguidos al DNR, también está el incremento de 10 por ciento al uso del espacio aéreo y los aumentos a la emisión de algunas visas.

Lo más grave es que tenemos una disminución de 11 por ciento en los asientos de vuelos internacionales, y eso está afectando no sólo a los destinos del Caribe mexicano, sino también a los de Vallarta y a los de Los Cabos.

Mientras, los vuelos nacionales han tenido un incremento promedio en el precio de 35 por ciento este año, sostuvo.

Si bien, el problema del incremento del precio de la turbosina es a nivel internacional, República Dominicana, que sí tiene recursos para promoción y hace alianzas con las aerolíneas, ha tenido un aumento de 8 por ciento en los asientos disponibles, sostuvo.

El también presidente de los hoteleros de Tulum refirió que una medida positiva sería que la Federación le diera un porcentaje de los recursos del DNR a la promoción turística de una manera constante para hacer planeación con los mismos.

Destacó que el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, que dirige Andrés Martínez, ha hecho un trabajo destacado, pues con los limitados adicionales que recibió este año ha negociado con las aerolíneas para evitar que la caída en la disposición de asientos hubiera sido todavía mayor.

DIVISADERO

Rumbo al desastre. Además de las opiniones es muy importante, el documento sobre el aumento al DNR, que acaban de publicar Starc de la Anáhuac de Cancún y Hoteles por México, de la asociación de cadenas.

De prosperar la medida, indicó, se compromete seriamente la estabilidad del sector turístico y se pone en riesgo a miles de familias.

Además, si se sostiene la propuesta, México ni remotamente llegará a estar en el top cinco de los países más visitados del mundo, como señala el actual programa del gobierno.

Por ello, hace un llamado urgente al Congreso, para descartar el aumento del DNR.

Según sus proyecciones, sólo este año México perderá 1.1 millones de turistas internacionales por la vía aérea e ingresos turísticos por 1,400 millones de dólares.

La tasa media de crecimiento en la llegada de viajes internacionales a República Dominicana de 2019 a la fecha es de 6 por ciento mientras que en Quintana Roo es de 2.9 por ciento.

Si no hay cambios en la decisión, el equivalente al DNR que cobra República Dominicana será 7.6 veces menor que el que cobrará México, lo que le seguirá restando competitividad turística, indicó.