Los nubarrones que ensombrecen al turismo

No es por ser un aguafiestas, pero seguramente el reporte que ofreció este miércoles la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, en la mañanera, fue el último o el penúltimo con cifras positivas respecto a los mismos periodos del año pasado.

La diferencia será que, a fines de febrero, ocurrió la captura y muerte del narcotraficante conocido como El Mencho y, a partir de allí, el escenario está cambiando.

Ayer, Francisco Medina, director general del grupo hotelero Santa Fe, que tiene más de 30 propiedades en México, comentaba que, sólo en marzo, tuvieron alrededor de 5,000 cancelaciones y que, de ellas, más de las dos terceras partes ocurrieron en Jalisco.

Puerto Vallarta es un destino que está afectado y este fin de la temporada de invierno está siendo mala, pues no sólo los estadunidenses, sino también los canadienses reaccionaron con temor ante lo que se podría derivar de la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Además, los estadunidenses están posponiendo sus decisiones de viaje hasta que no se conozcan los alcances de la guerra que iniciaron su país e Israel en contra Irán.

Si se resuelve en unas semanas, seguramente retomarán los planes, pero podría haber cambios importantes si el problema bélico se extiende.

El otro factor es el incremento en el precio de la turbosina y, por lo pronto, esta semana, de 65 dólares que estaba hace 15 días el precio del barril de petróleo, ya está en más de 100.

El costo de la turbosina representa, en promedio, 30% de los gastos operativos de una aerolínea y, en algunos casos, llega hasta 40%; si este precio se mantuviera durante varias semanas, el impacto en el costo de los boletos sería cercano a 20 por ciento.

Un precio más alto de los boletos también tiende a desincentivar el apetito por viajar.

La otra otra mala noticia es que los hoteleros están señalando que no hay la demanda esperada por los cuartos de hotel que bloquearon en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey para el Mundial de Futbol.

DIVISADERO

GUBERNATURA. En Nayarit ya se está calentando el proceso para elegir al candidato a gobernador por Morena.

Manuel Velasco, líder del Partido Verde en el Senado, destapó a Jasmine Bugarín y pidió que se le suba a las encuestas con los contendientes de Morena.

Ayer mismo salió una encuesta de PollsMX que le da 30.3% de la intención del voto a Héctor Santana, alcalde de Bahía de Banderas; contra 21.6% de Geraldine Ponce, quien es alcalde de Tepic, y 12% a la senadora Bugarín.

Nayarit es el estado que más está creciendo turísticamente y donde hay grandes expectativas debido a las grandes inversiones públicas en infraestructura y a las privadas en hoteles relevantes.

El colmo sería que llegara a la gubernatura un político o política que no haya dado buenos resultados y desconozca a profundidad la actividad turística.

WTTC. Quien ya está preparando sus maletas es Esmeralda Ríos, que durante un año fue la secretaria particular de Josefina Rodríguez en la Sectur.

Gloria Guevara reloaded, en su papel de presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC en inglés), la invitó a formar parte de su equipo en esta encomienda que está asumiendo por segunda ocasión.

Ríos es una mujer inteligente, eficiente y trabajadora, por lo que seguramente hará un papel destacado desde Londres.