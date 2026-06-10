Los cinco ejes de la estrategia de promoción turística

En el evento público más importante de su paso al frente de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez presentó los cinco ejes de la estrategia México en el mundo, turismo que transforma.

Para comenzar, reconoció las características de este momento en el que ha habido una contracción en la llegada de turistas internacionales por la vía aérea y en el que también otros países como China están escalando posiciones dentro de los más atractivos para los viajeros.

No llegó al extremo de hablar del previsible descenso de la posición número seis a la séptima en el top ten de los países más visitados, pero sí fue clara respecto a la necesidad de hacer más y mejor promoción.

En ese sentido, destacó los cinco pilares o ejes de la estrategia de promoción turística que por lo pronto marcarán cómo invertir esos 100 millones de pesos de presupuesto que le ha dado la Presidencia para el segundo semestre del año.

Se trata de promoción inteligente, basada en datos y tecnología; consolidación y diversificación de mercados emisores; posicionamiento de experiencias, auténticas y sostenibles; promoción digital y narrativa global de México, así como calidad y sostenibilidad de la experiencia turística.

De una manera directa, la funcionaria reconoció una realidad y estableció los parámetros para incidir en ella.

Al evento acudieron a Altagracia Gómez Sierra, titular del Consejo Asesor Empresarial de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque se retiró a toda prisa un poco antes de que hablara Rodríguez.

También estuvo Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la oficina de la Presidencia; lo mismo que la mayoría de los secretarios estatales de Turismo y los dirigentes de las cámaras empresariales ligadas a esta actividad.

Los grandes ausentes fueron los principales empresarios turísticos del país, pues salvo Antonio Cosio, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, director general de Grupo Brisas y miembro del Consejo Mexicano de Negocios, ningún otro jugador de primera línea estuvo presente.

Además, hubiera sido deseable escuchar más propuestas de fondo y menos elogios; así es que todavía se extraña aquel tiempo en el que había una discusión directa entre autoridades y empresarios sobre los temas relevantes del turismo.

Sebastián Ramírez, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), pronunció un discurso para dar detalles sobre la refundación de ese organismo, a partir de la innovación, el acompañamiento y la promoción de la inversión.

Ello significa que en lugar de seguir vendiendo sus ahora inexistentes reservas territoriales, el Fondo será clave para los nuevos proyectos turísticos.

Otro hecho significativo es que este evento que busca marcar el rumbo de la Sectur de aquí al final de esta administración se haya realizado antes del inicio del Mundial que a partir de mañana dominará la conversación pública, como sucede cada cuatro años.

DIVISADERO

Récord Guinness. Seguramente porque se trata de un registro interno la famosa compañía inglesa no tiene registrado un hecho insólito y es que la titular de Turismo de México ya ha nombrado seis secretarias y secretarios particulares en menos de dos años.

A este se suma que Alberto Casas acaba de ser nombrado director general de Comunicación Social de la Sectur, algo lógico pues lleva dos años haciendo un buen trabajo como subdirector, pero la novedad es que lo está haciendo para reemplazar a Octavio Ortega, quien aceptó quedarse con la plaza de subdirector.