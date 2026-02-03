Marzo 10, fecha límite de Faustino Oro en busca de la hazaña de Gran Maestro
Arturo Xicoténcatl
Rey y dama
La espiral dinámica de expectación que produjo Wijk aan Zee, desde octubre pasado desapareció, dejando en la memoria recuerdos indelebles del auge del ajedrez internacional con partidas que servirán de análisis y estudios a los profesionales y dilettantes del juego. Wijk aan Zee es poliédrico e intentaremos tratar algunos aspectos de la trascendencia del certamen, de hecho se dedican unas líneas páginas adelante. Por lo pronto estaremos atentos al programa agonal del prodigio argentino Faustino Oro, de 12 años, que con su sexto lugar en el Challenger corroboró una etapa de madurez y progreso. Y ahora debe buscar un Torneo abierto, con más de 40 jugadores, y finalizarlo antes del 10 de marzo en el intento de romper el récord mundial de precocidad de Gran Maestro en poder del estadounidense de origen indio Mishra, Abhimanyu a la edad de 12 años 4 meses y 25 días.
La FIDE en su lista mensual no ha tomado los últimos acontecimientos de Wijk aan Zee en los que los uzbekos Abdusattórov y Sindárov han saltado del 12 y 21 al 7 Y 11 del mundo ni que en realidad Erigaisi descendió del 5 al 12 lugar; ni los avances de Niemann y Van Foreest que debieron aparecer en 18 y 24 del mundo. Acaso con tanta tecnología de punta FIDE debiera tomar actuaciones al último día de mes.
Doce GMs rebasan los 2,750 puntos Elo. Y Más de un tercio clasificados en los 100 mejores, 34, nacieron en este siglo.
Lista oficial FIDE con los 50 maestros con más alto Elo del planeta: 1) Magnus Carlsen, Noruega, 2,840; 2) Hikaru Nakamura, Estados Unidos, 2,810; 3) Fabiano Caruano, EU, 2,795; 4) Vincent Keymer, Alemania, 2,776; 5) Arjún Erigaisi, India, 2,775; 6) Anish Giri, Países Bajos, 2,760; 7) Alireza Firouzja, Francia, 2,759; 8) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 2,758; 9) Dommaraju, Gukesh, India, 2,754; 10) Wei, Yi, R. China, 2,754; 11) Wesley So, EU, 2,753; 12) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 2,751; 13) Viswanathan Anand, India, 2,743; 14) Jan Krzysztof Duda, Polonia, 2,739; 15) Leinier Domínguez Pérez, EU, 2,738; 16) Richard Rapport, Hungría, 2,738; 17) Le, Quang Liem, Vietnam, 2,731; 18) Levon Aronian, EU, 2,729; 19) Shakhriyar Mamedyarov, Azerbaiyán, 2,727; 20) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,726.
21) Hans Moke Niemann, EU, 2,725; 22) Ian Nepomniachtchi, Rusia, 2,723; 23) Máxime Vachier-Lagrave, Francia, 2,720; 24) Awonder Liang, EU, 2,719; 25) Yu, Yangyi, China, 2,717; 26) Nihal Sarin, India, 2,716; 27) Dmitry Andreikin, Rusia, 2,710; 28) Parham Maghsoodloo, Irán, 2,708; 29) Vidit, Santosh Gurajthi, India, 2,708; 30) Jorden Van Foreest, Países, Bajos, 2,705.
31) Vladimir Fedoseev, Eslovenia, 2,704) Aravindh Chitambaram, India, 2,700; 33) Amín Tabatabaei, Irán, 2,700; 34) Andrey Esipenko, Rusia, 2,698; 35) Teimour Radjábov, Azerbaiyán, 2,692; 36) Nodirbek Yakubboev, Uzbekistán, 2,691; 37) Samuel Sevian, EUA, 2,688; 38) Wang, Hao, China, 2,684; 39) Matthias Bluebaum, Alemania, 2,684; 40) Alexesey Sarana, Serbia, 2,683.
41) Igor Kovalenko, Ucrania, 2,682; 42) Peter Svídler, Rusia, 2,682; 43) Pentala Harikrishna, India, 2,676; 44) Peter Leko, Hungría, 2,676; 45) Daniil Dúbov, Rusia, 2,672; 46) Yagiz Kaan Erdogmus, Turquía, 2,669; 47) Radoslaw Wojtaszek, Polonia, 2,669; 48) Rustam Kasimdzhanov, Uzbekistán, 2,668; 49) David Howell, Inglaterra, 2,668; 50) Nikita Vitiugov, Inglaterra, 2,667.
Otros: 57) Eduardo Martínez Alcántara, México, 2,656; 58) Thai Dai van Nguyen, R. Checa, 2,656; 67) Volodar Murzin, Rusia, 2,652; 68) Sam Shankland, EU, 2,651; 73) Alexander Grishuk, Rusia, 2,645; 91) Michael Adams, Inglaterra, 2,629; 95) Boris Gélfand, Israel, 2,629; 96) Mishra, Abhimanyu, EU, 2,629; 102) Iván Cheparinov, Bulgaria, 2,6727.
Los 10 mejores menores de 20 años: 1) D., Gukesh, India, 2,754; 2) Yagiz Kaan Erdogmus, Turquía, 2,669; 3) Volodar Murzin, Rusia, 2,652; 4) Ediz Gurel Turquía, 2,645; 5) Pranav, V, India, 2,641. 6) Mishra, Abhimanyu, EUA, 2,629; 7) Pranesh, M, India, 2,627; 8) Alexey Grebnev, Rusia, 2,621; 9) Marc´Andria Maurizzi, Francia, 2,611. Leon Luke Mendonca, India, 2,610.
Otros: 12) Andy Woodward, EUA, 2,608; 13) Christopher Woojim Yoo, EU, 2,607. 36) Royal, Shreyas, Inglaterra, 2,519; 41) Faustino Oro, Argentina, 2,516; el más precoz, con 12 años, nacido en 2013.
Mujeres; China domina: 1) Hou Yifán, China, 2,596; 2) Zhu, Jiner, China, 2,578; 3) Lei, Tingjie, China, 2,566; 4) Ju, Wenjun, China, 2,559; 5) Tan, Zhongyi, China, 2,535; 6) Humpy Koneru, India, 2,535; 7) Aleksandra Goryachkina, Rusia, 2,534; 8) Anna Muzychuk, Ucrania, 2,522; 9) Kateryna Lagno, Rusia, 2,506; 10) Polina Shuvalova, Rusia, 2,502.
Las 5 mejores menores de 20 años: 1) Lu, Miaoyi, China, 2,438; 2) Anna Shukmann, Rusia, 2,431; 3) Afruza Khamdamova, Uzbekistán, 2,403; 4) Alice Lee, EU, 2,399; 5) Eline Roebers, Países Bajos, 2,398.