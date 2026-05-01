Yagiz Kaan, 32 del mundo, se mide a Carlsen en R-7

El prodigio turco Yagiz Kaan Erdogmus, de 14 años, en la posición 32 del mundo con 2,708 puntos Elo, en la lista oficial FIDE correspondiente al mes de mayo, enfrentará en la conducción de las piezas negras, al ex monarca mundial Magnus Carlsen en la R-7 del Tepe&Sigeman que principia hoy en Malmoe, Suecia, con otros cinco grandes maestros de la elite.

El sorteo de colores favoreció al neerlandés Jorden Van Foreest, a la china Zhu, Jiner, al prodigio estadounidense Andy Woodward y a Carlsen, pues conducirán cuatro veces las piezas blancas y tres las negras.

Ronda 1: viernes 1º de mayo: 1) Jorden Van Foreest, Países Bajos, vs.Yagiz Kaan Erdogmus, Turquía; 2) Zhu Jiner, China, vs. Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán; 3) Andy Woodward, EUA vs. Nils Grandelius, Suecia, 4) Magnus Carlsen v s. Arjún Erigaisi, India.

R-7: Carlsen vs. Erdogmus.

Récord mundial de Yagiz Kaan Erdogmus. La significativa victoria del prodigio turco Yagiz Kaan Erdogmus sobre el búlgaro Veselín Topálov, ex monarca mundial, en el match de generaciones celebrado en Mónaco, por +5,=2,-0, lo llevó a establecer un RM de precocidad al cruzar el muro de los 2,700 puntos. La fecha exacta ocurrió el 16 de abril durante la R-5 al alcanzar los 2,704 puntos Elo, a la edad de 14 años, 10 meses y 27 días. El RM anterior le pertenecía al chino Wei, Yi a los 15 años, 08 meses y 27 días. Desde ayer Yagiz Kaan Erdogmus figura en la posición 32 con 2,708 puntos.

En reciente artículo de Frederich Friedl, filósofo y lingüista de la U. de Hamburgo, señala un dato estimulante para los gladiadores maduros: el GM polonés Michael Krasénkov, rebasó los 2,700 puntos a la edad de 36 años y 8 meses y se colocó en la posición 10 en julio del 2,000.

El proceso inevitable del tiempo modifica la lista oficial FIDE. La energía de los ajedrecistas de este siglo empujan, fuera de los 100 mejores, a GMs que fueron luminarias del tablero, como Michael Adams; y están a punto de salir Boris Gélfand y Vassily Ivanchuk en el 94 y 97. Desde ayer, en la lista de mayo ya son 35 los nacidos en 2000 que figuran entre los 100 de la clasificación con Carlsen de líder con 2,840 puntos.

Clasificación oficial FIDE de los 50 mejores ajedrecistas del planeta en función a su fuerza Elo: 1) Magnus Carlsen, Noruega, 2,840: 2) Hikaru Nakamura, Estados Unidos, 2,792; 3) Fabiano Caruana, EUA, 2,788; 4) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 2,780; 5) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,776; 6) Anish Giri, Países Bajos, 2,767; 7) Vincent Keymer, Alemania, 2,759; 8) Alireza Fioruzja, Francia, 2,759; 9) Wesley So, EUA, 2,754; 10) Wei, Yi, China, 2,753.

11) Arjún Erigaisi, India, 2,751; 12) Viswanathan Anand, India, 2,739; 13) Jan-Krzysztof Duda, Polonia, 2,739; 14) Ding Liren, China, 2,738; 15) Jorden Van Foreest, Países Bajos, 2,735; 16) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 2,733; 17) Leinier Domínguez, EUA, 2,732; 18) Dommaraju, Gukesh, India, 2,732; 19) Le, Quan Liem, Vietnam, 2,731; 20) Ian Nepomniachtchi, Rusia, 2,729.

21) Richard Rapport, Hungría, 2,729; 22) Hans Moke Niemann, EUA, 2,728; 23) Levon Aronian, EUA, 2,724; 24) Nihal, Sarín, India, 2,723; 25) Awonder Liang, EUA, 2,718. 26) Shakhriyar Mamedyarov, Azerbaiyán, 2,717; 27) Máxime Vachier-Lagrave, Francia, 2,717; 28) Amín Tabatabaei, Irán, 2,714; 29) Yu, Yangyi, China, 2,714; 30) Parham, Maghsoodloo, Irán, 2,714.,

31) Dmitry, Andreikin, Rusia, 2,710; 32) Yagiz Kaan Erdogmus, Turquía, 2,708; 33) Santosh Vidit, India, 2,708; 34) Vladimir Fedoseev, Eslovenia, 2,700; 35) Samuel Sevian, EUA, 2,696; 36) Veselin Topálov, Bulgaria, 2,695; 37) Matthias Bluebaum, Alemania, 2,694; 38) Aravindh, Chitambaram, India, 2,692; 39) Teimour Radjábov, Azerbaiyán, 2,689; 40) Nodirbek Yakkuboev, Uzbekistán, 2,689.

41) Andrey Esipenko, Rusia, 2,684; 42) Wang, Hao, China, 2,684; 43) Peter Svídler, Rusia, 2,682; 44) Pentala Harikrishna, India, 2,676; 45) Peter Leko, Hungría, 2,676; 46) Pável Eljánov, Ucrania, 2,674; 47) Igor Kovalenko, Ucrania, 2,672; 48) Nikita Vitiugov, Inglaterra, 2,666; 49) Aydín Suleiman, Azerbaiyán, 2,665; 50) Rustam Kasimdzhanov, Uzbekistán, 2,665.

Otros: 61) Daniil Dúbov, Rusia, 2,654; 66) Volodar Murzin, Rusia, 2,650; 67) José Eduardo Martínez Alcántara, México, 2,650; 68) Radoslaw Wohtaszek, Polonia, 2,650; 71 Sam Shankland, EUz, 2,647. 79) Ediz Gurel Turquía, 2,641; 94) Boris Gélfand, Israel, 2,635; 97) Vassily Ivanchuk, Ucrania, 2,634.

La Solución: 1.Da8!!