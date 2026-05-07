Final preciso de Erigaisi a punto de ganar en Malmoe

La resiliencia y brava lucha de Zhu, Jiner la acercaban a un empate ante el belicoso gran maestro indio Arjún Erigaisi. La posición era compleja en un final de R, T, A y peón contra R, T, C y dos peones libres en flanco dama de Erigaisi en la conducción de las piezas negras. Zhu reflexionó dos minutos y su movimiento fue un blúnder que estropeo su juego pero permitió apreciar la técnica finalista de Erigai así como la exactitud y profundidad de cálculo. Con la victoria el indio acaricia la corona del Tepe&Sigeman que concluye hoy en Malmöe, Suecia, cuando enfrente con blancas a Andy Woodward.

En el desenlace participa Magnus Carlsen quien ayer batió a Woodward y hoy se mide al turco Yagiz Kaan Erdogmus,.

Clasificación de la Ronda 6: 1) Arjún Erigaisi, 2,751, India, 4 ½; 2) M.Carlsen, 2,840, Noruega, 4; 3) Yagiz Kaan Erdogmus, 2,708, Turquía, 4; 4) Nodirbek Abdusattórov, 2780, Uzbekistán, 3 ½; 5) Jorden Van Foreest, 2,735, Países Bajos, 3; 6) Andy Woodward, 2,635, Estados Unidos, 2 ½; 7) Zhu, Jiner, 2,546, China, 1 ½; 8) Nils Grandelius, 2,662, Suecia, 1 punto real.

Ronda 6: 1) Y. Kaan ½ Abdusattórov; 2) Van Foreest ½ Grandelius; 3) Zhu, Jiner 0-1 Erigaisi; 4) Woodward 0-1 Carlsen.

Emparejamiento Ronda 7, última: 1) ¡Carlsen vs Yagiz Kaan! 2) Erigaisi vs Woodward; 3) Grandelius vs Zhu Jiner; 4) Abdusattórov vs Van Foreest.

Blancas: Zhu, Jiner, China, 2546.

Negras: Arjún Erigaisi, India, 2,751.

Defensa Pirc, Moderna,

R-6, Torneo Tepe Sigeman, Malmöe, Suecia, 06-0’5-202.

1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 g6 La estructura combina elementos de la defensa Pirc y la Moderna. Las negras permiten la formación del centro de peones y posteriormente los atacarán; esas es la idea básica de ambas defensas. 4.Ae3 Un movimiento que ha utilizado Kaspárov. 4...Ag7 Los Rayos X del Ag7 tocan c3, b2 y a1... 5.Cf3 Este movimiento en cuarto orden se conoce el esquema clásico. 5...0–0 6.Dd2 a6 Ansat, Aldiyar 0–1 Anish Giri, CM por equipos Rápido 11–06-2025. Ian Npeomniachtchi 1–0 Awonder Liang, Campeonato Mundial Ajedrez rápido, Nueva Yor, 26–12-2026. 7.Ad3 Cc6 8.d5 Ce5 9.Cxe5 dxe5 10.f3 e6 11.Ac4 Imprecisión de Zhu Jiner que permite que las negras ganen espacio en flanco dama y desliguen su centro de peones. La otra opción era: 11.dxe6 que contribuye al desarrollo del adversario. 11...Axe6 12.g4 b5 13.h4 h5 14.0–0–0 hxg4 15.h5 Cxh5 16.fxg4 Axg4+-] 11...b5 12.Ab3= b4 13.Ca4= exd5 14.exd5 e4 15.0–0–0 exf3 16.gxf3 Con sus últimas jugadas las negras han desarticulado la estructura de peones y la presencia de b4 que será sostenido por a5, controla dos casillas en territorio enemigo. 16...a5 17.h4 Ch5 18.d6 Ab7!µ 19.dxc7 Dxc7 20.Dd7 De5 21.Dxb7 Dxe3+ 22.Rb1 Df4 23.Td7 [23.The1 Tab8 24.De4 Df6 25.Dd5 Cf4–+] 23...Tae8 24.Thd1 Df6 [24...Te3 25.c4 bxc3 26.Cxc3 Axc3 27.bxc3 Cg7 28.Dc7 Df5+–+] 25.Db5 Dxf3 Los lances en el medio juego son de carácter estratégico con el fin de descubrir algún punto débil. Por otra parte en forma paralela hay otra lucha en el reloj. El crono de las blancas marca 9´35” y en el de las negras 12´50” para realizar 15 jugadas y alcanzar el control de tiempo. 26.Dxa5 Cf6 27.T7d3 Df4 28.Dg5 [28.Td4?? Dxd4–+] 28...Dxg5 29.hxg5 Ce4 30.Td5 Te5 31.Cb6 [31.Txe5 Axe5 32.Te1 Cd2+ 33.Rc1 Af4–+] 31...Cxg5 Tiempo: 3´34” - 9´26” 32.Txe5 Axe5 33.Cd7 Te8³ 34.a4 Zhu juega con 59”. 34...bxa3 35.Cxe5 Txe5 36.bxa3–+ Rf8 37.Rb2 Re7 Observe cómo el rey está dentro del cuadrado vigilante al final de peones. 38.a4 f5 39.Ad5 Un mal movimiento de Jiner porque permite que el rey negro se aproxime al flanco dama y contribuya a la detención de los peones. Mejor era mantener cortado al rey negro. 39...Rd6 40.c4 Rc5–+ 41.a5 Te2+ 42.Ra3 Te3+ 43.Rb2 Ce6 44.Th1 Cf4 Los módulos valoran equilibrio posicional. 45.Ab7 Cd3+ 46.Rc2 Cb4+ 47.Rd2 Ta3 48.Txh7 Txa5 49.Tg7 Ta7= 50.Rc3?–+ Gravísimo error de la GM china, cuarta del mundo. Tras una reflexión de casi dos minutos (1´54”) comete un blúnder. No experimentó ni intuyó el peligro de los dos peones libres en flanco de rey. Se luchaba por tablas con: 50.Re3 dirigir la fuerza del rey a los peones criminales. 50...Rxc4 51.Rf4 Cd3+ 52.Rg5 Ta5 53.Txg6=] 50...Ta3+! y ahora la T se dirige al apoyo de g6. 51.Rd2 Tg3 52.Ac8 f4 El final permite apreciar la alta técnica finalista del GM indio y el cálculo profundo y preciso. 53.Ae6 g5–+ 54.Tb7 Td3+ 55.Rc1 Te3 56.Ag8 f3 57.Rd2 Td3+ 58.Re1 Tb3 Amenaza con el descubierto. 59.Tg7 Cd3+ 60.Rd2 Ce5 61.Txg5 Rd4 62.Ah7 f2 63.Re2 [63.Tf5 Cxc4+ 64.Rc1 Tc3+ 65.Rb1 Cd2+ 66.Ra1 Tf3] 63...Tf3 64.Rf1 Cxc4 65.Tg4+ Rc3 66.Txc4+ Rxc4 67.Ae4 Tf4 0–1.