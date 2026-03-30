Caruana, Sindárov, Pragg, líderes en el Candidatos

Belleza magistral, aleccionadoras en la estrategia, en las tres victorias del Torneo de Candidatos FIDE que principió ayer en en Pegeia, Pafos, Isla de Chipre. Caruana, Sindárov y Praggnanandha emergen líderes en complejas luchas contra Nakamura, Esipenko y Anish Giri mientras que en el cuarto tablero Bluebaum y Wei Yi compartieron el punto en 26 movimientos. Nakamura el hombre más rápido del mundo y con el Elo más alto Elo del certamen, 2810 puntos, pagó caro su inclinación al blitz y al ajedrez rápido. El ajedrez clásico pertenece a otro universo más profundo. No obstante Naka luchó durante seis horas antes de arriar las velas.

Sindárov, de 20 años, el caballo negro, detectó una imprecisión de una jugada natural (27…. Axf3) de Andrey Esipenko con formación clásica en la escuela rusa que en apariencia conquistaba un peón central, pero con una mirada más profunda el uzbeko vio una línea que sobrecargaba a la dama negra y debilitaba la octava fila. Las piezas blancas se activaron y se coordinaron con precisión en precisión armónico creando una ofensiva devastadora en flanco de rey.

Rameshbabu Praggnanandhaa jugó con exactitud la apertura y el medio juego y se impuso Anish Giri final de torres peón libre en h. Ganó en 51 lances de una Siciliana cerrada.

Clasificación: 1. Caruana, 1; 2) Sindárov 1; 3) Praggna 1; 4) Wei, Yi, ½; 5) Bluebaum, ½; 6) Nakamura 0; 7) Giri 0; 8) Esipenko.

Resultados Ronda 1: 1) J. Sindárov 1-0 A. Esipenko; 2) M. Bluebaum 1/2 Wei, Yi; 3) R. Praggnanandhaa 1-0 A. Giri; 4) F. Caruana 1-0 H. Nakamura.

En la competencia femenina se registraron cuatro empates.

Hoy, Ronda 2:1) Esipenko vs. Nakamura; 2) Giri vs. Caruana; 3) Wei, Yi vs. Praggna. 4) Sindárov vs. Bluebaum.

Blancas: Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,745.

Negras: Andrey Esipenko, Rusia, 2,698.

Gambito de Dama, rehusado, V. del cambio, D35.

R–1, TdeC Pegeia, Pafos, 29–03-2026

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 Ae7 5.cxd5 exd5 6.Af4 0–0 7.e3 c5 8.Ad3 Cc6 9.0–0 c4 Hostilizan y logran microventaja con su mayoría en flanco dama. 10.Ac2 Ch5 11.Ae5 f6 12.Ag3 f5 Microimprecisión. Debilita e5. Mejores opciones Ag4, Cb4 o Cxg3. 13.Ae5 Ae6 14.b3 Da5 15.Ce2= b5 16.Cf4 Cxf4 17.exf4= Las blancas mantienen el puesto de avanzada. Potencialmente pueden adueñarse de la columna y abierta y controlar e5. 17...Dd8 18.Te1 Dd7 19.Te3 Tae8 El espíritu agresivo de Sindárov este lance por encima de la conexión de las torres o el rompimiento en a4. 20.h4 h6 21.g3 a6 22.Rg2 Af7 23.Dd2 Imprecisión. Los siguientes lances de alfiles activan a los alfiles. 23...Ab4 24.De2 Ah5 25.a4 Aa5 26.axb5 axb5 27.Ad1 Axf3+ 28.Dxf3 Ab6 29.Ta6 Cxd4 30.Dh5 Sindárov amenaza un golpe táctico que deblitaría la octava fila 30...Txe5 Si 30...Dc6?? La dama está sobrecargada en su función defensiva. 31.Axd4+-; 30...Dd8 31.Txb6 Dxb6 32.Axd4 Dc6 33.Te5 Txe5 34.fxe5+- con ventaja decisiva por la superior fuerza de la pareja de alfiles. 31.Txe5 Dc6 32.bxc4 bxc4 (32...dxc4+ 33.Af3 Df6 34.Te8 Cxf3 35.Txf8+ Dxf8 36.Dxf3+-) 33.Aa4 Dc5 34.Dg6 Aa7+- 35.Te8 Txe8 36.Dxe8+ Rh7 37.Dg6+ Rg8 38.Ad7 c3 39.De8+ Rh7 40.Dg6+ Rg8 41.Te6! 1-0. Nakamura rinde. Si 41...Cxe6 42.Axe6+ Rh8 43.De8+ Df8 44.Dxf8+ Rh7 45.Axf5+ g6 46.Df7+ Rh8 47.Dxg6 c2 48.Dh7++.

Blancas: Fabiano Caruana, Estados Unidos, 2,795.

Negras: Hikaru Nakamura, Estados Unidos, 2,810.

Reti, Inglesa, Def, Agincourt, A13.

R–1, Torneo de Candidatos, 29–03-2026.

1.Cf3 d5 2.c4 e6 3.g3 d4 4.Ag2 Cc6 5.0–0 Ac5 6.e3 Cge7 7.Cxd4 Cxd4 8.b4 Axb4 9.exd4 0–0 [9...Dxd4?+- 10.Da4+ Cc6 11.Axc6+ bxc6 12.Dxb4 Dxa1 13.Ab2 Dxa2 14.Aa3+-] 10.Db3 Aa5 11.Cc3 Cf5 12.Aa3 Te8 13.d5 Cd4 14.Da4 b6 15.Tae1 Ad7 16.Dd1 c5 17.Ab2 Tb8 18.a4 a6 19.dxe6 Axe6 20.Cd5 Dd6 21.Axd4 cxd4 22.Te4 Axd5 23.Txe8+ Txe8 24.Axd5 Ab4 25.h4 a5 26.d3 Df6 27.Rg2 De5 28.Df3 Df6 29.Dg4 [29.Dxf6 gxf6 30.Ae4+=] 29...Ac5 30.h5 h6 31.Th1 Dg5 32.Dd1 De7 33.Ac6 Tc8 34.Te1 Dc7 35.Ad5 Rf8 36.Dg4+- Td8 37.De4 Amenaza Dh7+- 37...Rg8 38.Df5 Dd7 39.Df3 Tf8 40.Te5 Ad6 41.Tf5 De7+- 42.Dg4 Ae5 43.Tf3 Af6 44.Tf4 Dd8 45.Ae4 Te8 46.Tf5 Dd7 47.Df4 Ag5 48.Df3 Dc7 49.Txf7 Dxf7 50.Ad5 Te6 51.Dg4+- Rf8 52.Axe6 De8 53.Ad7 Da8+ 54.Rg1 Af6 55.De6 Dd8 56.Ac6 De7 57.Dc8+ Dd8 58.Db7 Ae5 59.Ad5 Dc7 60.Da8+ Re7 61.Dg8 Rd6 62.Ae4 Re7 63.Ag6 Af6 64.Df7+ Rd6 65.Dd5+ Re7 66.Af5 Ae5 67.f4 Af6 68.Rg2 Dd6 69.Db7+ Rf8+- 70.Rf3 De7 71.De4 Dxe4+ 72.dxe4+- Ae7 73.e5 Ab4 74.Ad3 Ae1 75.g4 Re7 76.Re4 Ag3 77.f5 Rd7 78.Rd5 [78.Rxd4 Af2+ 79.Rd5+-] 78...Ah4 79.f6?² gxf6 80.e6+ Re7? [80...Rc7 81.e7 Rd7 82.e8D+ Rxe8=] 81.Rc6+- Rxe6 82.Rxb6 Ae1 83.c5+-, 1-0. Negras rinden.