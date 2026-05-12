Caruana, favorito en Bucarest, con grado XX

Con seis grandes maestros del tablero clasificados entre los diez mejores del planeta, en la lista oficial FIDE, principia esta semana el Súper Chess Classic de Bucarest, Rumania, lo que eleva el certamen a la categoría o grado XX FIDE, con promedio de 2,743.81 puntos Elo. El favorito natural es el GM estadounidense Fabiano Caruana que acaba de finalizar en segundo lugar en el Super Chess Classic de Varsovia.

La competencia se va a desarrollar del jueves 14 al viernes 22 de mayo en un round robin al ritmo clásico de 90 minutos por 40 movimientos, más 30 minutos el resto de la partida con un incremento de 30 segundos desde la primera jugada.

Estos son los nombres de los jugadores en orden de elo. El primer número corresponde a su posición mundial correspondiente al mes de mayo: 3) Fabiano Caruana, Estados Unidos, 2,788; 5) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,776; 6) Anish Giri, Países Bajos, 2,767; 7) Vincent Keymer, Alemania, 2,759; 8) Alireza Firouzja, Francia, 2,759; 9) Wesley So, Estados Unidos, 2,754; 16) Jorden Van Foreest, Países Bajos, 2,735; 17) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 2,733; 26) Máxime Vachier-Lagrave, Francia, 2,717; 65) Bogdan-Daniel Boac, Rumania, 2,650.

El torneo se inaugura mañana. La R-1 está fechada para el día 14, con un premio global de 435,000 dólares.

Vanidad y difamación. Los cambios revolucionarios del ajedrez han tocado y herido la vanidad de algunos maestros y campeones de ajedrez que no han sabido adaptarse a la nueva época. Sus derrotas no las atribuyen a un instante de su propia insuficiencia si no que se sienten víctimas de trampas. La difamación acarrea más que graves consecuencias. Algunos maestros, artistas del tablero, son muy sensibles. Hace poco uno se quitó la vida por las repercusiones profesionales negativas que le provocó la falsa acusación de otro.

La acusación de Carlsen, sin presentar pruebas, contra Niemann le repercutió en la demanda millonaria. En uno de los párrafos de ayer no apareció lo siguiente, acaso porque no le gustó a Puck el duendecillo travieso de la redacción: …(Niemann) “Dispone del tiempo suficiente para entregarse totalmente al juego de ajedrez sin distracciones económicas…, tras cortar como un moderno Hércules las lenguas y cabezas de la hidra de Lerna que deseaba chamuscarlo”.

Carlsen afirmó que Niemann le había hecho juego sucio tras perder ante el estadounidense en Saint Louis.

Grandes Maestros. Aunque el tiempo diluye la versión de que un semanario inglés empleó, allá por mitad del siglo XIX el término de Gran Maestro (GM) se acepta que fue el zar Nicolás II quien tuvo la idea de nombrar y otorgar ese título a los cinco finalistas del Torneo de Moscú 1914: Emmanuel Lásker, José Raúl Capablanca, Alexander Alekhine, Siegbert Tarrasch y Frank Marshall.

La FIDE creó oficialmente el título de GM en 1950 y lo concedió a 27 notables jugadores: Mikhail Botvinnik, entonces monarca mundial. Lo recibieron David Bronstein, Vassily Smyslov, Paul Keres, Alexander Kótov, Isaac Bolevslavsky, Igor Bondarevsky, Alexander Kótov, Andor Lilienthal, Max Euwe, ex monarca mundial; Samuel Reshevsky, Reuben Fine, Salo Flohr, Miguel Najdorf, Gideón Stahlbergh, Laszlo Szabo.

Y otros ajedrecistas más recibieron el reconocimiento porque en 1950 aún vivían: Akiba Rubinstein, Geza Maroczy, Milan Vidmar, Savielly G. Tartakower; Grigory Lowenfisch, Ernst Grünfeld, Viacheslav Ragozin, Borislav Kostich, Ossip Bernstein, Friederich Sämisch, Oldrich Duras y Jacques Mieses.

En los 50 ya habían desaparecido físicamente los primeros cinco grandes maestros.

Blancas: D. Guskesh, India, 2,682.

Negras: Hans Moke Niemann, EU, 2,646.

Catalana, E08.

R-2, Super Rapid&Blitz del GCT, Varsovia, 05–05-2026.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Ag2 Ab4+ 5.Ad2 Ae7 6.Cf3 0–0 7.0–0 c6 8.Dc2 Cbd7 9.Af4 a5 10.h4 b6 11.Cbd2 Aa6 12.Tfe1 c5 13.e4 cxd4 14.exd5 d3 15.Dd1 (15.Dxd3 Cxd5 16.Ag5 Cc5 17.De2 Dc7 18.Cb3 Cxb3=) 15...exd5 16.Cd4 Ab7 17.Cf5 Te8 18.cxd5 Af8 19.d6 Axg2= 20.Rxg2 Txe1 21.Dxe1 Cd5 22.Ag5 De8 23.Dd1 De6 24.Df3 Te8 25.Dxd3 f6= 26.Ae3 g6 27.Ce7+ Axe7 28.dxe7 Cxe3+ 29.Dxe3 Dxe3 (29...Txe7 30.Dxe6+ Txe6 31.Tc1)] 30.fxe3 Txe7 El final ligeramente favorable a las negras por las estructuras: dos islas de Niemann contra tres de Gukesh. Tiempo: Gukesh, 18” - 1´31 de Niemann. 31.Rf2 Ce5 32.Re2 Tc7 33.Tf1 Rg7 34.b3 Tc2 35.a4 Rf7= 36.Tf4 Ta2 37.Td4 Re7 38.Td5 Cd7 39.Rd3 Ta1 40.Td4 Tg1 41.g4!–+ Era preferible: 41.Re2 Txg3 42.Rf2 Th3 43.Cf1 g5 44.hxg5 fxg5=+. 41...Ce5+ 42.Rc3 Cxg4 43.Cc4 h5 44.Cxb6 g5 45.Td7+ Re6 46.Th7 gxh4 47.Txh5 Th1= 48.Cd5 Rd6 49.Cf4 Cxe3 50.Rd4 Cg4 51.Re4?–+ h3 52.Rf5 h2 53.Th3 Tg1 Blancas rinden. 0–1.