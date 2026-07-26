El fardo del ayer... redención del presente (1ra parte)

Lo pasado ha huido, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo.

Proverbio árabe

Cargamos con un fardo invisible. No está hecho de tela o cuerda, sino de decisiones fallidas, palabras que no debieron decirse, silencios que debieron romperse y caminos que nunca tomamos.

Este peso, acumulado por los errores del pasado, no sólo nos encorva la espalda, sino que enturbia nuestra mirada del presente. Sin embargo, la llave para soltar este fardo no se encuentra en el olvido, sino en una herramienta poderosa y a menudo subestimada: la consciencia plena del aquí y el ahora.

El pasado ejerce su tiranía porque lo tratamos como un presente eterno. Revivimos el fracaso laboral de hace 10 años como si estuviera ocurriendo ahora, sentimos la punzada de aquella discusión amorosa con la misma intensidad del primer día. Esta rumiación constante convierte la memoria en una celda.

El filósofo danés Søren Kierkegaard capturó esta paradoja con una de sus frases más célebres: “La vida sólo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero debe ser vivida hacia delante”.

Comprendemos el sentido de nuestra existencia en retrospectiva, pero el acto de vivir sólo ocurre en el movimiento hacia adelante. Pretender habitar permanentemente en esa mirada retrospectiva es condenarse a la inmovilidad.

Psicólogos como Carl Jung advertían que “aquello que no enfrentamos conscientemente, se convierte en nuestro destino”. Así, arrastramos la culpa como un castigo autoimpuesto, creyendo que si sufrimos lo suficiente por el ayer, de alguna manera expiaremos nuestra falta.

Pero el pasado es un guion ya escrito; por más que lo releamos con lágrimas, la tinta no se borra. San Agustín lo expresó con contundente claridad: “El pasado ya no es y el futuro no es todavía”. Sólo el presente tiene consistencia ontológica; lo demás es memoria o expectativa.

Aquí es donde la consciencia del presente irrumpe como un salvavidas. Ser consciente del presente no significa ignorar la historia personal, sino observarla desde una nueva atalaya. Cuando anclamos nuestra atención en el momento actual —en la respiración, en las sensaciones corporales, en la realidad tangible que nos rodea— rompemos el hechizo de la proyección mental.

El error ocurrió en un contexto, bajo unas circunstancias y con una versión de nosotros que ya no existe. Marco Aurelio, el emperador estoico, nos recuerda en sus Meditaciones: “No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debería ser, sino ocúpate de lo que es”. El pasado ya pasó, el futuro es incierto; sólo tienes el ahora.

La conciencia presente nos permite desidentificarnos del error: no somos “el fracaso”, sino “la persona que vivió un fracaso y aprendió de él”. Esta consciencia actúa como un filtro de tres pasos que transforma la carga en experiencia.

En primer lugar, permite la aceptación radical: reconocer lo sucedido sin justificarlo ni condenarlo, simplemente admitiendo que es un hecho consumado. Negar el pasado es perpetuar su poder; aceptarlo es empezar a desactivarlo. Como enseñaba Epicteto: “No pretendas que los acontecimientos sucedan como tú quieres, quiere los acontecimientos como suceden”.

En segundo lugar, facilita el aprendizaje objetivo: desde la calma del presente, podemos preguntarnos sin pánico: ¿Qué me enseñó esto? ¿Qué parte de mi responsabilidad debo asumir sin caer en la autodestrucción?

Por último, impulsa la acción transformadora: el presente es el único lugar donde podemos reparar el daño. Pedir perdón hoy, cambiar un hábito ahora o trazar una nueva ruta en este instante son actos de poder que reescriben el significado del ayer.