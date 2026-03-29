La deshumanización latente: cuando el corazón se endurece y la terquedad se apodera de la mente

Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida

Proverbios 4:23

Hay estados del alma que parecen condenarnos a una espiral descendente de la que es difícil escapar. Uno de los más temibles es aquel en el que el corazón se endurece y la mente se pone necia. No se trata de dos eventos separados, sino de un solo proceso: el corazón, al cerrarse a la compasión y a la vulnerabilidad, dicta a la mente un camino de rigidez; la mente, al volverse incapaz de cuestionarse, justifica y profundiza el endurecimiento del corazón. Es una alianza perversa que convierte al ser humano en su propio carcelero.

El endurecimiento del corazón no ocurre de la noche a la mañana. Es más bien una sedimentación de pequeñas durezas cotidianas: la indiferencia ante el dolor ajeno que se repite hasta volverse costumbre; la desconfianza que se vuelve muralla; el miedo disfrazado de fortaleza. Frases como “así es la vida”, “cada quien se lo buscó” o “primero yo” son sus mantras. Quien endurece su corazón cree estar protegiéndose, pero en realidad está amputando su capacidad más humana: la de sentir con el otro. Y al dejar de sentir, deja también de comprender.

La empatía no es sólo un sentimiento: es una forma de conocimiento. Sin ella, el mundo se reduce a un tablero de intereses, y los otros dejan de ser personas para convertirse en obstáculos, herramientas o prescindibles. La mente necia es la compañera inseparable de este corazón petrificado. La necedad no es ignorancia; es una obstinación orgullosa que rechaza la evidencia, el matiz y la autocrítica.

Mientras que la mente abierta se nutre de preguntas, la mente necia se atrinchera en certezas. Mientras que una escucha para aprender, la otra escucha para refutar. En su forma más extrema, la necedad se vuelve ideología: cualquier dato que contradiga sus convicciones es automáticamente descalificado como sesgado, falso o malintencionado. Así, la necedad se autoprotege: al no admitir error, no necesita cambiar. Lo trágico es que este binomio —corazón duro, mente necia— se alimenta mutuamente. Un corazón insensible no tiene motivos para cuestionar sus juicios; una mente que no cuestiona sus juicios nunca descubre la dureza de su propio corazón. Se forma entonces una estructura cerrada, un bucle donde la dureza afectiva justifica la rigidez intelectual, y la rigidez intelectual consagra la dureza afectiva.

Quien cae en este estado puede, incluso, sentirse virtuoso: se cree firme cuando es apenas terco, se cree realista cuando es apenas cínico, se cree fuerte cuando apenas ha olvidado cómo llorar. En la vida cotidiana, en las familias, en los trabajos, en las pequeñas comunidades vemos estragos: rupturas que nadie intenta reparar porque “el orgullo no me deja”, discusiones donde ya no importa encontrar la verdad sino ganar, y esa sordera voluntaria ante el que sufre porque “ya bastante tengo con lo mío”.

¿Hay salida? Creo que sí, pero no es fácil. La salida comienza con una grieta en el edificio autosuficiente de la certeza. A veces esa grieta es un dolor propio tan grande que ya no puede ser ignorado; a veces es el encuentro inesperado con alguien que, con su vulnerabilidad honesta, desarma nuestras defensas. Puede ser también una palabra que leemos en el momento justo, o la memoria de quiénes fuimos antes de endurecernos. Lo cierto es que revertir este proceso requiere un acto de humildad: admitir que quizás hemos estado equivocados, que quizás hemos sido injustos, que quizás la frialdad que llamábamos “realismo” no era más que cobardía.

El corazón se ablanda cuando dejamos de temer al dolor y aceptamos que ser vulnerable es parte de estar vivo. La mente se vuelve lúcida cuando recupera la capacidad de asombrarse y de decir “no lo sé”. Son dos movimientos paralelos: abrirse a sentir, abrirse a dudar. Porque el verdadero conocimiento no es el que se posee con soberbia, sino el que se busca con humildad. Y la verdadera fortaleza no es la que no siente, sino la que siente y aun así elige no cerrarse.

En última instancia, el endurecimiento del corazón y la necedad de la mente son formas de muerte en vida. Son maneras de habitar el mundo sin dejarse tocar por él. Frente a ellas, la apuesta por una existencia plena implica cultivar la ternura sin ingenuidad y la convicción sin dogmatismo. No es tarea fácil en un mundo que muchas veces premia la dureza y disfraza la obstinación de liderazgo.

Pero es la única que nos mantiene humanos: dispuestos a cambiar de opinión ante un argumento mejor, y dispuestos a conmovernos ante el sufrimiento ajeno. Porque al final, no recordaremos nuestras certezas, sino nuestras heridas compartidas; no serán nuestras rigideces las que nos definan, sino nuestra capacidad de decir, frente a otro ser humano: “Te entiendo, me importas, y aún estoy aquí, con el corazón abierto, tratando de comprender”.