Sección 301 en PI y el relevo de Santiago Nieto

Con los escándalos políticos sobre la escena del crimen en Sinaloa, poco se reconocen los avances y esfuerzos realizados por el equipo del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para ir resolviendo uno tras otro, los diques de la relación comercial con EU, y lo publicado por la USTR, de Jamieson Greer, sacando a México de la lista de observación prioritaria a la de observación, en materia de propiedad intelectual. Es un buen avance.

Por eso también resulta relevante el reacomodo que se da dentro del equipo de Ebrard, pues la salida de Santiago Nieto del IMPI para buscar la gubernatura de Querétaro, justo el día en que la USTR emite su resolución sobre la 301 en Propiedad Intelectual, es muestra del trabajo que en lo personal, y con el apoyo de todo el equipo de primer rango de economía y la Presidencia, realizó para cambiar lo que apenas hace un año aparecía como una de las principales barreras no arancelarias que utilizaría el equipo del presidente Trump para mantener altos aranceles al comercio bilateral al margen del T-MEC. Cuando la Corte Suprema de EU determinó el 20 de febrero pasado que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles, se invalidaron aranceles impuestos sobre productos de México, Canadá y China y más de 100 economías, pero el equipo de Trump siempre activó la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, para mantener la presión comercial.

Esta sección sigue vigente y permite la aplicación de aranceles por supuestas prácticas desleales al abordar disputas comerciales específicas como la de propiedad intelectual y, desde febrero, la USTR anunció que iniciaría investigaciones sobre trabajo forzado (donde el tema en México sigue doliendo) y los relacionados con sobreproducción doméstica para exportación, sin que la primera se destine a abastecer el mercado interno en cada país. El trabajo de demostrar avances en el mejoramiento de la capacidad de protección y sanción de PI le tocó en la mesa de negociación de Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior, que tiene claro que hay pendientes en los señalamientos de la falsificación y piratería, protección de PI relacionada con productos farmacéuticos, las indemnizaciones preestablecidas por infracción de derechos de autor y falsificación de marcas, la protección de las variedades vegetales y la aplicación de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital. Salir de la lista es clave para neutralizar el armamento comercial arancelario del gobierno de EU y en eso ahora coadyuvará Vidal Llerenas, quien deja la Subsecretaría de Industria y Comercio Interior para relevar a Nieto.

La USTR incluyó en la investigación de este año a Vietnam junto a la lista de 25 países que están en la priority watch list, donde está Chile, China, India, Rusia, Venezuela, Indonesia. De esa lista salió México (junto con Argentina), pero no abandonó el watch list (Damocles vive). La UE entró a esa lista.

El logro: la USTR dijo que se reconocían los importantes avances realizados por México en materia de protección de la propiedad intelectual, lo que implica que la posibilidad de sobreimposición de aranceles se reduce. Todavía hay temas pendientes, pero ya no cantamos tan mal las rancheras.

DE FONDOS A FONDO

#T-MEC… La misión comercial México–Canadá que se lleva a cabo esta semana en Toronto no es una más. Con más de 300 empresas mexicanas buscando posicionarse en ese mercado, la apuesta de la Secretaría de Economía busca acelerar la integración real del corredor de Norteamérica. En esta iniciativa, Scotiabank está jugando un papel clave como facilitador de esa agenda, pues no sólo está recibiendo a las empresas en su corporativo en Toronto, sino que ha venido construyendo un rol como catalizador del corredor de Norteamérica y un habilitador entre el mercado canadiense y mexicano.

#Canacar… Claudia Sánchez asumió por segunda ocasión la dirección general de la Canacar, luego de ser aprobada por el consejo nacional, a propuesta del presidente, Augusto Ramos. Como parte de su gestión, se enfocará en consolidar avances, fortalecer la representación y mantener el diálogo con autoridades y actores estratégicas del sector.