Cofepris: ¡promesas inclumplidas!

Desde enero de este año, cuando tomó el relevo al frente de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) el doctor Víctor Hugo Borja Aburto, en lugar de Armida Zúñiga, se dijo que la prioridad sería abatir el rezago de registros. Intención, al menos en la industria, hay, pero ejecución, ¡para nada! El equipo de la Coferpis está acompañado de la Agencia de Innovación y Transformación Digital, que encabeza José Antonio Peña Merino, así como la subsecretaría de Integración de Eduardo Clark, y se reconoce que ha estado trabajando a marchas forzadas en el Programa de Simplificación Administrativa, que incluye la reducción de plazos de atención y la transición a una era digital. Los tres pilares son un acierto relevante para el sector regulado, y muy necesario desde hace tiempo para que se convierta en una Agencia Reguladora de Referencia Regional y, por qué no, mundial, pero los acuerdos —que ya fueron publicados con trámites eliminados y otros fusionados e incluían plazos de atención por trámite a 90 días máximo— no se están aplicando.

Y si le cuentan a los jefes que todo está listo, pues le informo que ¡no es cierto!, ni siquiera los nuevos plazos de atención que se incluyeron por escrito, lo único que sí es cierto es el incremento en casi 9% de las nuevas tarifas que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y aplican a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2026, aumento que impacta en los costos de registros sanitarios, licencias, permisos de importación y otros servicios, porque cada solicitante tiene que pagar 75% del servicio por adelantado, pero no puede reclamar si el trámite no se desahoga en los 90 días. Vea lo encajoso, particularmente en licencias, permisos de importación o registros sanitarios y ¡no sólo en pharma! El personal de la Coferpis, en corto, maneja diversos plazos de entrada en vigor de los acuerdos, pero argumentan que no se pueden aplicar porque no llega el presupuesto para habilitar las herramientas tecnológicas y las plataformas digitales necesarias.

Así es de que si Marcelo Ebrard, titular de Economía, llega a la mesa de negociación con la USTR la próxima semana, no se sorprenda de que esta barrera no arancelaria en temas de salud se mantenga, pues hay mucho compromiso verbal, inclusive presidencial, pero no hay ejecución clara. El punto de conflicto: no sale el presupuesto de la Secretaría de Hacienda, de Edgar Amador, a pesar del pago por adela.

En pocas palabras, ya se publicaron todos los acuerdos que se planearon e informaron a las industrias reguladas, pero la Cofepris no está lista aún, ni administrativa ni tecnológicamente, para aplicarlos. Hay conciencia en la industria regulada de que la Cofepris trabaja en un plan de digitalización muy ambicioso que quizá podría verse concretado a mediano o largo plazo y para el cual sugiere, “por ahora”, la aportación (el adelantito de pago o algo más) para contar con los equipos que permitan concretar este proyecto. ¿Se vale?

Y, mientras, a jalar el caballo a cuestas porque están en operación las plataformas de trámites electrónicos y DIGIPRiS, cuyo desempeño es deficiente y, por lo mismo, entorpece y ralentiza los trámites, lo que provoca que la acumulación de trámites, que lleva décadas, no se solucione. Las empresas sí invierten para conectarse con la nueva tecnología comprometida, pero, al esperarse los meses más complicados para los registros y renovación de licencias, se genera un cuello de botella.

Y aunque recientemente se puso en operación el visor de Registros Sanitarios de Medicamentos, la información que contiene no está completa y tiene muchos errores. Por ello, en el lanzamiento del visor, la Cofepris pidió a la industria regulada validar periódicamente los datos para asegurar que sean correctos, pero lo tienen que hacer casi manual y el visor no es una herramienta de consulta confiable.

DE FONDOS A FONDO

#Economía… Sin perder de vista el encuentro entre el presidente Donald Trump, de EU, y Xi Jinping, de China, este fin de semana, en la Secretaría de Economía la visita técnica de la próxima semana a la USTR en DC, encabezada por el equipo del subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez, el foco de México está en las cinco A: no aranceles, acuerdo de libre comercio para la mayoría de las exportaciones, prioridad al acero, aluminio y autos en ROA regionales. Esto lo ha sostenido en encuentros recientes con el Atlantic Council y el Council de las Américas.