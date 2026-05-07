BBVA: México entra de lleno a la IA

Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, ha posicionado la adopción de la inteligencia artificial (IA) generativa, en el centro de la estrategia de crecimiento del banco para el periodo 2025-2028. La intención es adelantarse a la competencia y repetir el éxito que ha tenido la transformación digital del banco número dos de Europa y primero de México en la entrega de servicios bancarios de forma personalizada a su creciente base de clientes, en todos los segmentos, de forma eficiente, con calidad. La apuesta de IA, ha conseguido llevar el valor de mercado de BBVA a los 115-125 mil millones de euros, colocándolo como el segundo más grande de Europa.

BBVA México, apunta Eduardo Osuna, está enfocando de lleno sus capacidades en la adopción de la IA, a partir de la alianza suscrita globalmente con OpenAI y Gemini de Google, dado que ésta es una fuerza transformadora que tendrá impacto rápido, extenso y profundo en cualquiera actividad humana, y la intermediación financiera no es excepción en el mundo. Reconoce que hay un reto aún en materia de regulación sobre la IA, pero que la aplicación de la Ley Europea de Inteligencia Artificial es una base transitable que permite a BBVA saber en qué condiciones se puede usar y en cuáles no.

Además de las alianzas firmadas por BBVA para profundizar en el uso de modelos generativos de IA en productos y procesos internos, le están dando prioridad al desarrollo de agentes inteligentes de IA para ofrecer experiencias más proactivas y personalizadas a los clientes, incluyendo al asesor personal “Blue” y asistentes de AI para todo el personal bancario. En México y España, se trata de “industrializar la creación y gestión de agentes de inteligencia artificial a escala” para transformar la toma de decisiones y la gestión bancaria, lo que permitirá, en mercados como el nuestro, ofrecer servicios para todos los segmentos de población.

Considera que la oportunidad de crecimiento en México es muy alta y, será transitable el desafío de revisión intermedia del T-MEC “porque el mercado mexicano es clave para la relocalización de las cadenas productivas, pero tiene por desafío acotar la informalidad económica, la inseguridad física y jurídica y fomentar la inversión privada.

DE FONDOS A FONDO

#BMV… Hoy se reúnen analistas y líderes del sector financiero para analizar y definir vías de aprovechamiento del desafiante panorama de las inversiones en México y el mundo. Como cada año, S&P Dow Jones Índices y el Grupo BMV, convocan a expertos de importantes firmas financieras, a través de las cuales se mueve gran parte de las inversiones en los mercados de valores, para celebrar la Cumbre Anual de Índices & ETFs en México 2026.

El mercado de ETFs en nuestro país representa 80% del volumen operado dentro del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) y cerca de 40% del volumen total del mercado accionario doméstico a marzo de 2026, en el que crece la oferta de estrategias para aumentar los ingresos para el retiro, sobre todo porque las afores en México se encuentran en fase de acumulación, dado que el país sigue siendo de jóvenes.

#ASCOA… Un día después del programa de acciones anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Marcelo Ebrard para impulsar el Plan México, el sector privado analizó el tema en la Conferencia Anual del Council of the Americas en Ciudad de México.

Participaron José Medina Mora, Antonio del Valle,Óscar del Cueto, Ronnie Hawkins y Tania Ortiz Mena. Hubo un mensaje optimista en el sector energético. Se recibió como una señal positiva el avance en el concurso de 11 GW en proyectos mixtos con fallos previstos para este mismo mes, además de nuevas convocatorias en la semana.

La lectura que quedó es que la energía se consolida como el habilitador del Plan México, particularmente a través del gas natural para dar confiabilidad al sistema. Hay capital y apetito de inversión; el foco estará en ejecutar con la velocidad que exige la demanda. No es menor que en el Plan de Inversión de Infraestructura el gobierno contemple 176 mil mdd para el sector energético entre 2026 y 2030, con cerca de 42 mil mdd provenientes de inversión privada