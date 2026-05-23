Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 23 de mayo de 2026

LA NIEVE

¿Por qué el sol no derrite la nieve en las montañas?

R. La nieve de montaña no se derrite fácilmente porque el frío domina, aunque el sol brille. A mayor altitud, la temperatura del aire cae cerca de 6.5 grados por cada mil metros, así que la radiación solar llega fuerte, pero el ambiente sigue por debajo de cero. Además, la nieve es un espejo: su alto albedo refleja hasta 80% de la luz, de modo que absorbe muy poco calor. El viento frío acelera la sublimación, proceso en el que el hielo pasa directamente a vapor sin derretirse. Y cuando la capa es gruesa, actúa como un aislante que protege el hielo interior. El resultado es paradójico: mucho sol, poco calor efectivo y nieve que resiste incluso en días despejados.

MEDICAMENTOS Y LA MEMORIA

¿Es cierto que hay medicamentos que afectan la memoria?

R. Estos son medicamentos que pueden afectar la memoria (según evidencia clínica):

• Benzodiacepinas (para ansiedad o insomnio). Pueden causar olvidos recientes y lentitud cognitiva, sobre todo en adultos mayores.

• Anticolinérgicos (alergias, mareo, vejiga hiperactiva, algunos antidepresivos). Reducen la acetilcolina, un neurotransmisor clave para la memoria. Si es alérgico a antihistamínicos que afectan el flujo urinario, y muchos de esos son anticolinérgicos.

• Opioides (dolor intenso). Pueden causar niebla mental, dificultad para concentrarse y olvidos.

• Algunos medicamentos para dormir, especialmente los que actúan como sedantes fuertes.

• Ciertos anticonvulsivos y antipsicóticos. Pueden disminuir la velocidad de procesamiento y la memoria de trabajo.

• Estatinas (en casos poco frecuentes). Hay reportes de pérdida de memoria reversible, aunque no es común. Por favor consulte a su médico, lleve su lista de medicamentos en su próxima visita o consulta virtual.

LAS PALOMITAS

¿De dónde viene la costumbre de comer palomitas en el cine?

R. Comemos palomitas en el cine porque se convirtió en el aperitivo más barato y fácil de vender y comer durante la Gran Depresión, y después se quedó como costumbre. También funciona muy bien en una sala porque se puede comer con la mano, hace un ruido agradable y el olor forma parte de la experiencia.Al principio, los cines querían parecer más elegantes y muchas veces rechazaban aperitivos como las palomitas. Pero las palomitas eran baratas tanto para quienes las vendían como para quienes las compraban, así que los vendedores ambulantes y luego los propios cines empezaron a ofrecerlas cuando el público quería algo económico.

Una vez que los cines vieron que las palomitas podían generar muchas ganancias, siguieron vendiéndolas y se convirtieron en parte del ritual de ir al cine. Con el tiempo, la gente simplemente empezó a esperar palomitas en el cine, así que la tradición se reforzó sola.