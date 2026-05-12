Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 12 de mayo de 2026

LOS HÁBITOS

¿Por qué nos cuesta tanto cambiar un mal hábito?

R. Estamos hablando de los hábitos “malos”, ¿sí? Cambiar un hábito es pelear contra un sistema que el cerebro diseñó para ahorrar energía. Un hábito no vive en la voluntad, sino en la repetición automática: el cerebro detecta un patrón, lo encapsula y lo ejecuta sin pedir permiso. Por eso, aunque sepamos que fumar, procrastinar o revisar el teléfono compulsivamente nos hace daño, la inercia gana. Además, los malos hábitos suelen ofrecer recompensas inmediatas: alivio, distracción, dopamina rápida. Lo nuevo, en cambio, exige esfuerzo sostenido sin garantía de éxito. Y la mente odia la incertidumbre. Por eso cambiar no es un acto heroico, sino estratégico: reducir fricción, crear señales visibles, repetir, aunque sea torpe. La disciplina llega después; lo primero es diseñar un entorno donde el hábito nuevo tenga oportunidad de sobrevivir.

Como referencia le comparto estas dos listas:

Cinco hábitos malos:

Procrastinar tareas sencillas hasta que se vuelven urgentes.

Interrumpir a otros al hablar.

Revisar el celular constantemente.

Dormir poco por quedarse viendo pantallas.

Evitar conversaciones difíciles.

Cinco hábitos buenos:

Organizar el día con tres prioridades claras.

Escuchar sin interrumpir.

Caminar o moverse al menos 20-30 minutos diarios.

Mantener ordenado el espacio de trabajo.

Leer unos minutos cada día para fortalecer la atención.

LA CASA

¿Alguna vez usted y “allá a su derecha” están satisfechos de cómo está ordenada la casa? Por nuestro lado, sentimos que la casa nunca está realmente ordenada, ¿por qué?

R. Porque el orden perfecto es una fantasía estática en un mundo dinámico. Vivimos, usamos, movemos, dejamos cosas a medio camino. Cada objeto fuera de lugar activa un recordatorio silencioso: “esto falta”, “esto sobra”, “esto lo haré después”. No es desorden; es evidencia de vida en curso. Además, la mente compara la casa real con la versión idealizada que vemos en redes: espacios sin niños, sin pendientes, sin horarios. La comparación es injusta. También influye la carga mental: no sólo ordenamos objetos, ordenamos decisiones. Por eso, incluso cuando todo parece en su sitio, sentimos que algo falta. La paz llega cuando entendemos que el orden no es un destino, sino un ciclo: se hace, se deshace y se rehace. Y eso está bien.

CIERTO O CUENTO

Con lo del reciente problema de los astronautas, ¿puede un astronauta perder el habla súbitamente en órbita?

R. Sí, aunque es poco frecuente, pero no hay por qué dudar del relato reciente.

En el espacio, el cuerpo enfrenta condiciones extremas: microgravedad, cambios de presión, estrés fisiológico y ciclos de sueño alterados. Todo eso puede desencadenar eventos neurológicos transitorios. La pérdida súbita del habla puede deberse a una migraña con aura intensa, un episodio isquémico breve, una alteración vasovagal o incluso un problema metabólico. En la Tierra, estos episodios se atienden en minutos; en órbita, cada síntoma se amplifica porque no hay acceso inmediato a diagnóstico avanzado. Por eso, cualquier señal neurológica obliga a regresar: la comunicación es esencial para operar sistemas, coordinar maniobras y responder a emergencias. La ironía es que imaginamos a los astronautas como superhumanos, pero su biología es tan vulnerable como la nuestra… sólo que a 400 kilómetros de altura no hay sala de urgencias.