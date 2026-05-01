Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 1 de mayo de 2026

CORTO O LARGO

¿Por qué parece que las mujeres jóvenes prefieren el pelo largo y las mayores el pelo corto?

R. El cabello, aunque parezca pura estética, es un mapa biológico, psicológico y cultural. Y cada etapa de la vida lo lee distinto.

En lo físico, el pelo cambia con la edad: se vuelve más fino, pierde densidad, crece más lento y requiere más mantenimiento para verse “largo y sano”. El cabello largo demanda tiempo, fuerza y paciencia; el corto, en cambio, es más fácil de manejar cuando la textura ya no coopera. No es casualidad que muchas mujeres digan: “Me cansé de pelear con él”.

En lo psicológico, el pelo largo está asociado —desde la publicidad hasta los cuentos de hadas— con juventud, sensualidad y “feminidad clásica”. El corto, en cambio, comunica control, seguridad y una especie de libertad práctica: “Ya no tengo que demostrar nada”. Es un gesto de autonomía, no de renuncia.

Y, en lo cultural, hay un guion silencioso: a las jóvenes se les celebra el pelo largo; a las mayores, se les sugiere “algo más fresco”. No es biología pura, es expectativa social disfrazada de consejo de estilista.

La ironía es que, hoy, muchas mujeres jóvenes llevan el pelo corto por estilo y muchas mayores lo llevan largo porque pueden y quieren. El cabello, al final, es menos edad y más actitud.

DURAN MÁS

¿Por qué parece que en México los escándalos duran más que las soluciones?

R. Porque el sistema político mexicano funciona mejor administrando crisis que resolviéndolas. Un escándalo ofrece algo que una política pública no: atención inmediata, narrativa simple y un antagonista claro. Resolver, en cambio, es lento, técnico y poco fotogénico.

En lo mediático, el escándalo es combustible perfecto. Genera clics, rating y conversación. Una reforma bien diseñada, no. Por eso, cuando estalla un problema, la energía se va a controlar el ruido, no a corregir la causa. Ejemplos recientes lo ilustran:

• En febrero de 2024, diversos medios reportaron cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en actividades proselitistas de funcionarios locales. El tema dominó titulares durante semanas, pero las discusiones sobre mecanismos de fiscalización avanzaron mucho más despacio.

• En agosto de 2023, la controversia por decisiones administrativas en torno al Tren Maya —particularmente sobre cambios en trazos y permisos ambientales— generó una ola de declaraciones y desmentidos, mientras los procesos técnicos y legales seguían su propio ritmo, menos visible.

En lo institucional, los incentivos están invertidos. Un funcionario gana más evitando costos políticos que arreglando un problema estructural. Cuando surgen cuestionamientos sobre seguridad en el transporte público o sobre adquisiciones gubernamentales, la respuesta típica es conferencia, deslinde y promesa… más que corrección inmediata.

Y en lo social, la indignación es un recurso renovable. Cada semana hay un nuevo caso que desplaza al anterior. La memoria pública es corta; la lista de pendientes, larga.

La ironía es que México sí ha resuelto problemas complejos cuando se alinean voluntad, presión y oportunidad. Pero mientras el escándalo siga siendo más rentable que la solución, la política seguirá siendo un teatro de urgencias, no de resultados.