Le tienden la cama a Mario

Tras ser obligado desde Palacio Nacional a meter reversa a su idea de adelantar las vacaciones a los estudiantes de preprimaria, primaria y secundaria “por el calor y el Mundial”, Mario Delgado quedó desactivado para cualquier decisión en la SEP.

La semana pasada, Delgado anunció que las clases de este año terminarían el 5 de junio, justo una semana antes del inicio del Mundial de Futbol, lo que despertó la indignación social, sobre todo de padres de familia que no fueron consultados.

Desde Palacio, Claudia Sheinbaum dijo que sólo había sido “una propuesta de Mario”, pero que sería analizada nuevamente. A pesar del comentario presidencial, el funcionario insistió que se revisaría el regreso a clases, pero que el final del ciclo escolar se mantendría el 5 de junio.

Pues ayer los secretarios de Educación de todo el país decidieron revocar el acuerdo anunciado por Delgado y regresar al calendario que estaba originalmente programado, para finalizar las clases el 15 de julio.

En lugar de aceptar humildemente el descalabro, el titular de la SEP se fue contra el sistema educativo y dio a entender que los padres de familia agarran los salones como guarderías para no hacerse cargo de sus hijos.

“Después del 15 de junio, las escuelas se convierten en una estancia forzada, sin un propósito pedagógico. Se mantienen las aulas abiertas sólo por cumplir un conteo y se desvirtúa la dignidad docente”, dijo.

Criticó el calendario escolar vigente en México, calificándolo como residuo de una “visión tecnocrática” que prioriza las estadísticas por encima del aprendizaje. Mario olvida que la SEP lleva ocho años en manos de Morena y que ni él como secretario ha propuesto modificarlo.

Quizá parodiando aquello de la salud en Dinamarca, dijo que en los sistemas educativos de Francia y Bélgica los alumnos van a la escuela menos de 170 días. “Para la Nueva Escuela Mexicana lo importante es el aprendizaje en comunidad, no las horas de custodia”, dijo.

Ya encarrerado —y encabritado—, Delgado se fue a la yugular de los empresarios, culpándolos de no dar facilidades a las mujeres para que cuiden a sus hijos en casa durante las vacaciones escolares.

“La escuela es un territorio de aprendizaje, no una guardería para conveniencia del mercado”, soltó la frase que seguramente no cayó nada bien en ningún padre o madre de familia.

Tras su actuación, Delgado queda desactivado para todo lo que tenga que ver con la SEP, sobre todo ante la presión que seguramente desatará la CNTE, sindicato al que volvió a dar armas.

Se tiene que ir y quizá hasta Sheinbaum se lo agradezca, pues dicen que el titular de la SEP es otro de los que están en la lista de los fiscales de EU que revisan el caso de funcionarios mexicanos relacionados con el narco.

Parece que le están tendiendo la camita.

CENTAVITOS

Y hablando de ceros a la izquierda, otro que está completamente desactivado es César Arnulfo Cravioto, secretario de Gobierno, que prácticamente fue relevado como enlace entre Clara Marina Brugada y el Congreso de la Ciudad de México y los partidos políticos en la capital. Y es que desde que Clara Marina decidió asumir personalmente la relación con las fracciones en Donceles, ya casi nadie quiere hablar con Arnulfo, pues los acuerdos que valen se negocian más arriba. A pesar de su debilitamiento, al aún secretario de Gobierno se le ve presionando a magistrados para incidir en sus sentencias pendientes, sobre todo las que tienen que ver en el ámbito electoral.