Ministra Esquivel ve grave relegar a mujeres a espacios políticos de poca importancia

La ministra Yasmín Esquivel Mossa lamentó que, a pesar de los avances democráticos en el país, haya localidades donde las mujeres sean asignadas a ocupar espacios políticos de poca importancia.

La togada votó a favor del proyecto elaborado por su colega, Loretta Ortiz Ahlf, en el que se validaron las reformas electorales en el estado de Querétaro que favorecen a las mujeres para repetir en un cargo de elección popular.

La reforma estableció que también se debe designar a una mujer como candidata para gobernar en municipios que históricamente han sido encabezados por hombres.

“Las reformas constitucionales que hemos tenido en los últimos años han ayudado a cerrar la brecha de la igualdad formal entre hombres y mujeres en los cargos públicos.

“Sin embargo, es realmente grave que, aun así, las mujeres sigan estando marginadas en muchos estados a encabezar los espacios menos importantes, los municipios más pequeños o económicamente menos trascendentes”, afirmó la ministra Esquivel Mossa.

El proyecto elaborado por la ministra Ortiz Ahlf, correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 104/2026, invalidó las impugnaciones presentadas por Ariadna Montiel, presidenta del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), contra las reformas del Congreso de Querétaro, que ampliaron la participación de las mujeres en el proceso electoral en curso.

Sobre la obligación de que los partidos políticos postulen a mujeres para encabezar al menos dos municipios que nunca han tenido una alcaldesa electa, la ministra Esquivel Mossa señaló que la lucha por los derechos de las mujeres es una tarea inacabada y que los esfuerzos no deben detenerse hasta que todas tengan las mismas oportunidades para ejercerlos.

“La lucha a favor de los derechos de las mujeres es una tarea inacabada y no podemos detener nuestros esfuerzos sino hasta que cada una de las mujeres tenga el mismo disfrute de sus derechos y las mismas oportunidades que los demás.

“En el estado de Querétaro, de los 18 municipios, en cinco de ellos la presidencia municipal nunca ha recaído en una mujer; este dato no es menor y no se limita a una cifra estadística inocua; el problema es más grave, pues de los cinco municipios en los que nunca ha gobernado una mujer, tres de ellos —Santiago de Querétaro, El Marqués y Colón— forman parte de los cinco municipios de mayor valor agregado”, afirmó la ministra Esquivel Mossa.

El proyecto fue aprobado por mayoría, en contra del recurso presentado por Morena, con el voto en contra de la ministra María Estela Ríos González.